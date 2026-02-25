Tin thế giới tối 25-2: Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

(GLO)- Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa; Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ; Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-2.

Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa

Tối 24-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành một phần bài phát biểu Thông điệp Liên bang để nêu lập luận cho khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, khẳng định ông sẽ không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh tên lửa đạn đạo đất đối đất Khaibar do Iran công bố. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc Iran đã khởi động lại chương trình hạt nhân, đang phát triển các tên lửa sẽ sớm có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei khẳng định: "Những gì được nói về chương trình hạt nhân của Iran, về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Iran và về số người thiệt mạng trong các cuộc bất ổn tháng 1 không gì khác ngoài sự lặp lại của một loạt những lời dối trá lớn".

Truyền thông nhà nước Iran từng đưa tin Tehran đang phát triển một loại tên lửa có khả năng vươn tới Bắc Mỹ. Tuy nhiên, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng nêu ra trong báo cáo năm 2025, Iran có thể phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng sử dụng trong quân sự vào năm 2035 “nếu Tehran quyết định theo đuổi năng lực này”, song không khẳng định nước này đã đưa ra quyết định như vậy.

Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Ngày 24-2, Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp mức thuế sơ bộ 126% đối với các thiết bị năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ. Diễn biến này đặt trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại song phương giữa hai nước đang bị trì hoãn.

Một nhà máy điện mặt trời ở Ấn Độ. Ảnh: News24

Quyết định áp thuế được đưa ra sau khi phía kết luận rằng Ấn Độ đã trợ cấp không công bằng cho ngành sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời trong nước; qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ bán phá giá sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Ngoài Ấn Độ, Mỹ cũng áp các mức thuế sơ bộ cao đối với mặt hàng này từ một số quốc gia khác, bao gồm Indonesia (từ 86% đến 143%) và Lào (81%).

Trong khi các nhà sản xuất Mỹ hoan nghênh biện pháp này như một bước bảo vệ đầu tư trong nước, nhiều ý kiến cảnh báo mức thuế cao có thể đẩy chi phí các dự án năng lượng mặt trời tại Mỹ tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh ngành này đang chịu sức ép từ lãi suất cao và sự bất ổn chính sách.

Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ

Sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã quyết định tri ân 315 nghị sĩ cùng đảng bằng cách gửi cho mỗi người một cuốn catalogue chọn quà từ trung tâm thương mại. Mỗi nghị sĩ có thể chọn một món quà trị giá khoảng 30.000 yen (192 USD), bao gồm chi phí vận chuyển và thuế.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: tin.skydoor.net

Bà Takaichi nói trước quốc hội ngày 25-2 rằng chi phí được chi trả từ quỹ chính trị của nhánh LDP tại tỉnh Nara do bà đứng đầu. Bà khẳng định những món quà này không mua bằng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, sự việc này gợi lại bê bối "quỹ đen" từng làm rung chuyển LDP hồi năm 2023, khiến cựu thủ tướng Fumio Kishida lao đao và làm gia tăng sự phẫn nộ của cử tri. Liên minh của người kế nhiệm ông Kishida là Shigeru Ishiba mất thế đa số ở cả lưỡng viện quốc hội vào năm ngoái cũng do bê bối này.

Indonesia ban bố cảnh báo đỏ về mưa lũ tại Bali

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã gây ra lũ quét và sạt lở đất trên đảo Bali của Indonesia, làm gián đoạn sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng tới các khu du lịch nổi tiếng.

Mực nước lũ dâng cao đến một mét tại các khu dân cư ở Denpasar. Ảnh: jakartaglobe

Cụ thể, trong ngày 24-2, tại thủ phủ Denpasar, nước sông dâng cao tràn bờ đã khiến nhiều tuyến phố và nhà dân bị ngập sâu tới 1 mét, khiến nhiều đồ đạc và phương tiện bị hư hỏng. Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại các khu nghỉ dưỡng đông khách như Kuta, Legian và Sanur. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng cao su để sơ tán người dân và du khách khỏi các khu vực bị cô lập. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người.

Đến chiều 25-2 (giờ địa phương), nhiều khu vực ở Denpasar vẫn ngập nước. Lực lượng cứu hỏa thành phố đã huy động 9 xe chuyên dụng bơm hút nước liên tục để giảm mực nước tại các vùng trũng thấp.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất - tại một số địa phương, đồng thời dự báo mưa lớn đến cực đoan có thể kéo dài đến hết ngày 27-2. BMKG cũng cảnh báo sóng cao tới 4 mét tại vùng biển phía Nam, tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.

Rơi tiêm kích F-16 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một phi công đã thiệt mạng sau khi máy bay chiến đấu F-16 của Không quân nước này gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 25-2.

Tiêm kích F-16, thuộc biên chế của Căn cứ Không quân số 9 ở Balikesir, đã rơi vào lúc 1h giờ địa phương. Các quan chức cho biết liên lạc vô tuyến với máy bay bị mất ngay sau khi cất cánh, dẫn đến các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ngay lập tức.

Các đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy xác máy bay và xác nhận phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Nguyên nhân sẽ được làm rõ sau cuộc điều tra kỹ thuật do một nhóm đánh giá tai nạn tiến hành.