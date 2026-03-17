Iran khẳng định Lãnh tụ tối cao vẫn khỏe mạnh, sớm có bài phát biểu mới

(GLO)- Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bước ra sân ngay trước khi tên lửa Israel giáng xuống tòa nhà của lãnh tụ tối cao Iran, giúp ông thoát chết trong gang tấc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nặng. Đài truyền hình nhà nước Iran gọi ông Mojtaba là jaanbaz (thương binh), cho thấy ông đã bị thương trong đòn tập kích.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tass

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-3 nói ông không biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran còn sống hay không. Washington cũng không rõ ai đang là lãnh đạo ở Tehran để đàm phán.

Ở chiều ngược lại, quan chức Iran xác nhận tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có thể sẽ sớm phát biểu trước công chúng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói: "Tôi có thể nói với các bạn rằng ông ấy đang khỏe mạnh”. "Các bạn đã nghe bài phát biểu của ông ấy rồi, và tôi hy vọng, rất sớm thôi ông ấy sẽ có một bài phát biểu khác trước công chúng".

Kể từ khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ một thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia hôm 12-3.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng và có khả năng bị “biến dạng”. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.