Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Iran phản hồi đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, tuyên bố không bao giờ khuất phục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Dân Trí)

(GLO)- Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột vốn kéo dài hơn 2 tháng.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin ngày 10-5: Phản hồi của Iran đối với dự thảo mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột đã được chuyển giao hôm nay thông qua bên trung gian hòa giải Pakistan.

Cần lưu ý rằng trọng tâm chính trong phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ là chấm dứt xung đột và đảm bảo an ninh hàng hải ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

iran-masoud-pezeshkianjpg-1770036731591-1778423449379jpg.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Fars

Nội dung cụ thể của phản hồi vẫn chưa được tiết lộ song các lãnh đạo của Iran cũng lần lượt lên tiếng, gửi những thông điệp hết sức cứng rắn đến Mỹ, khẳng định không bao giờ chịu khuất phục.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ “nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh kiên quyết”, “chứ không phải đầu hàng”. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran “sẽ không bao giờ khuất phục trước đối thủ”.

Ông Ebrahim Rezaie, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc hội Iran cũng cho rằng: Thời gian đang chống lại người Mỹ. Họ không nên hành động liều lĩnh và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào. Lựa chọn tốt nhất là đầu hàng và nhượng bộ. Họ phải thích nghi với trật tự khu vực mới.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

Xem thêm
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Thế giới

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Thế giới

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

null