Tin thế giới sáng 29-5: Ukraine mua 20 tiêm kích Gripen hiện đại nhất của Thụy Điển

(GLO)- Ukraine sẽ mua 20 tiêm kích Gripen hiện đại nhất của Thụy Điển; Iran tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ; Israel cắt đứt quan hệ với Tổng Thư ký Liên hợp quốc; Nga-Kazakhstan thông qua tuyên bố về 7 trụ cột hữu nghị và hợp tác... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-5.

Ukraine mua 20 tiêm kích Gripen hiện đại nhất của Thụy Điển

Ukraine dự kiến đặt mua 20 tiêm kích Gripen E/F của Thụy Điển, Stockholm cũng thông báo sẽ tặng 16 chiếc Gripen C/D đã qua sử dụng cho Kiev.

Kế hoạch được công bố trong chuyến thăm Thụy Điển của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó Ukraine dự định phân bổ 2,9 tỷ USD từ khoản cho vay của Liên minh châu Âu để mua 20 tiêm kích đa năng Gripen E/F.

Tổng thống Zelensky (trái) và Thủ tướng Kristersson trong cuộc họp báo chung ở Uppsala, Thụy Điển hôm 28-5. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại căn cứ không quân ở thành phố Uppsala hôm nay, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mục tiêu là nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận cuối cùng để bắt đầu chuyển giao tiêm kích từ năm 2030.

Ông cũng thông báo Thụy Điển sẽ tặng cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Gripen C/D đời cũ đã qua sử dụng, những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2027.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ

Quan chức Iran cho biết một máy bay Mỹ đã bị phá hủy, nhưng Washington phủ nhận thông tin này.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời thống đốc vùng Jam, Masoud Tangestani, cho biết hệ thống phòng không Iran đã đánh chặn và phá hủy máy bay của đối thủ ở tỉnh Bushehr ven biển.

Tàu hải quân Iran tham gia duyệt binh. Ảnh: Getty

“Vụ việc xảy ra tối nay liên quan đến việc bắn hạ một máy bay đối phương. Thành phố hiện đã trở lại tình trạng bình thường”, quan chức Iran thông báo hôm 28-5.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ phủ nhận thông tin trên. Quan chức Mỹ khẳng định không có máy bay nào của Mỹ bị bắn hạ gần Bushehr, bất chấp tuyên bố của phía Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận không máy bay nào của Mỹ bị bắn hạ và toàn bộ khí tài của không quân Mỹ đều được kiểm kê đầy đủ.

Israel cắt đứt quan hệ với Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Israel tuyên bố đóng băng quan hệ với văn phòng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sau khi bị đưa vào danh sách đen cùng Hamas.

“Chúng tôi chấm dứt làm việc với vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc này", Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho biết. Israel chỉ trích quyết định của ông Guterres đã đưa Israel vào cùng một danh sách đen với Hamas, ISIS và "những tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới".

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon. Ảnh: REUTERS

Theo Đại sứ Danon phái bộ Israel sẽ “không còn bất kỳ liên hệ nào” với văn phòng Tổng Thư ký chừng nào ông Guterres còn giữ chức.

Theo các quan chức Israel, quyết định được đưa ra sau nhiều tháng trao đổi giữa phái đoàn Israel tại Liên hợp quốc và các đại diện Liên hợp quốc. Israel cho biết họ đã cung cấp tài liệu, dữ liệu và các phản hồi chi tiết nhằm bác bỏ những cáo buộc được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, Liên hợp quốc vẫn giữ nguyên việc đưa các thực thể Israel vào danh sách đen cùng với Hamas và các nhóm vũ trang khác.

Nga-Kazakhstan thông qua tuyên bố về 7 trụ cột hữu nghị và hợp tác

Nga và Kazakhstan ngày 28-5 đã ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nước Cộng hòa Trung Á này từ ngày 27-29/5.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ký tuyên bố chung. Ảnh: The Caspian Post

Thông báo của Chính phủ Nga cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ký tuyên bố chung "Về 7 nền tảng của tình hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân Nga và Kazakhstan."

Các văn kiện quan trọng khác được ký trong khuôn khổ chuyến thăm gồm có thoả thuận về xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Kazakhstan trị giá 16,4 tỷ USD, thỏa thuận liên chính phủ về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.