Tin thế giới sáng 27-5: Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán với Iran

(GLO)- Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán với Iran; Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ; Israel tiếp tục không kích Liban và Dải Gaza; Nga giành thêm 2 khu định cư ở Sumy... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-5.

Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán với Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định tiến trình đàm phán với Tehran vẫn diễn ra tốt đẹp bất chấp lực lượng Mỹ tập kích các điểm phóng tên lửa và tàu thuyền Iran dọc eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 26-5, Tổng thống Trump cho biết: "Các cuộc đàm phán với Iran đang diễn tiến tốt đẹp! Đó sẽ phải là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả mọi người, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả và quay trở lại chiến trường, với tiếng súng mạnh hơn. Không ai muốn điều đó cả”.

Ông cũng thúc giục nhiều quốc gia Trung Đông ký kết Hiệp định Abraham, đồng thời nói thêm rằng Iran cuối cùng cũng có thể tham gia vào thỏa thuận này nếu đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi lực lượng Mỹ không kích các điểm phóng tên lửa, tàu thuyền Iran dọc eo biển Hormuz ở thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran hôm 25-5.

Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra yêu cầu này trong các cuộc gặp với giới chức Qatar tại Doha. Tehran khẳng định sẽ không tiến thêm bước nào trong tiến trình đàm phán nếu Washington chưa giải phóng ít nhất một nửa số tài sản bị đóng băng, tương đương 12 tỷ USD, ngay khi biên bản ghi nhớ được công bố. Phần còn lại phải được chuyển giao trong vòng 60 ngày tiếp theo.

Các tài sản mà Iran muốn được giải phóng chủ yếu là doanh thu dầu mỏ bị phong tỏa trong các ngân hàng nước ngoài suốt nhiều năm dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Israel tiếp tục không kích Liban và Dải Gaza

Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là Lễ Hiến sinh (Eid al-Adha), hôm 26-5, quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào 2 mặt trận gần biên giới là Liban và Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía Nam Liban.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Rashidieh của người Palestine ở quận Tyre, miền nam Liban, ngày 25-5-2026. Ảnh: AFP

Đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của Phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu.

Đây là lần thứ 2 trong ngày 26-5, IDF ban cảnh báo sơ tán và sau đó tấn công vào các mục tiêu chỉ định tại Nam Liban. Trước đó, vào buổi chiều, không quân Israel cũng đã tập kích dữ dội vào thị trấn Nabatieh.

Bộ Y tế Liban thông báo các cuộc không kích của Israel trong ngày 26-5 đã khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza, nhắm mục tiêu là tân chỉ huy cánh vũ trang của lực lượng Hamas là Mohammed Odeh. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin Israel khẳng định quan chức Hamas đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhóm vũ trang Palestine xác nhận.

Nga giành thêm 2 khu định cư ở Sumy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-5 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Zapselye và Ryasnoye ở vùng Sumy.

Một bé gái 12 tuổi nằm trong số những người được báo cáo thiệt mạng sau vụ đánh bom một căn hộ ở Kiev. Ảnh: DW

"Nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi đối phương ra khỏi Zapselye và Ryasnoye bằng các cuộc tiến công chủ động. Trong 24 giờ qua, chúng tôi cũng khiến Ukraine mất khoảng 1.075 quân trên mọi mặt trận", phía Nga cho biết.

Cùng ngày, chức Nga đã làm rõ tuyên bố về "các cuộc tấn công có hệ thống" ở Kiev, nhấn mạnh rằng tòa nhà quốc hội và văn phòng tổng thống Ukraine không phải là mục tiêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Andrey Kartapolov cho biết: "Mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga là các trung tâm điều khiển và chỉ huy quân sự kiên cố dưới lòng đất cũng như các hầm ngầm được các cơ quan an ninh và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng".

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky không phải là mục tiêu, bởi chúng không được coi là "trung tâm ra quyết định".

Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga trong động thái phản ứng trước các mối đe dọa an ninh

Ngày 26-5, Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ba Lan và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh Ba Lan. Đây là một trong những động thái can thiệp ngoại giao mạnh mẽ nhất của Ba Lan đối với Nga trong những tháng gần đây.

Trụ sở Đại sứ quán Nga tại Ba Lan. Ảnh: Sputnik

Động thái này diễn ra sau các sự cố an ninh liên quan đến hoạt động quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ NATO, bao gồm các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và mối lo ngại ngày càng tăng ở Ba Lan và các nước Baltic diễn ra trước đó.

Trước đó, ngày 24-5, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía Đông của NATO.