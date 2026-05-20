Tin thế giới sáng 20-5: Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga

(GLO)- Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga; Anh nới lỏng trừng phạt với sản phẩm dầu mỏ Nga; Hàng viện trợ đoàn kết từ Mexico và Uruguay cập cảng Cuba; Thổ Nhĩ Kỳ bắt 110 đối tượng có liên hệ với IS... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-5.

Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga

Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng trong lãnh thổ Nga, bất chấp cảnh báo của Moscow về những cuộc tấn công tầm xa.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 19-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong tháng 6.

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez của Nga sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng quân sự nước này đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga và một trạm bơm dầu vào ngày 18 và 19-5. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Kstovo (tỉnh Nizhny Novgorod) và trạm bơm dầu Yaroslavl-3 gần khu dân cư Semibratovo (tỉnh Yaroslavl).

Theo truyền thông và các quan chức địa phương của Nga, vào ngày 19-5, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Yaroslavl của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Anh nới lỏng trừng phạt với sản phẩm dầu mỏ Nga

Ngày 19-5, Anh đã ban hành giấy phép mới cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng không được sản xuất từ dầu mỏ Nga đang chịu lệnh trừng phạt, đồng thời cấp giấy phép riêng cho hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga bằng đường biển.

Tàu chở dầu thô SCF Surgut thuộc tập đoàn Sovcomflot của Nga đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 4-2024.

Theo báo Kyiv Independent, động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tiếp tục gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga nhằm ổn định giá nhiên liệu đang tăng mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Anh, giấy phép đầu tiên cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng không có nguồn gốc từ dầu mỏ Nga nếu “các sản phẩm này đã được chế biến tại một nước thứ ba”. Theo quy định mới, các sản phẩm này sẽ được miễn áp dụng lệnh cấm chung của Anh đối với sản phẩm dầu mỏ Nga được tinh chế ở nước khác.

Giấy phép có hiệu lực từ ngày 20-5 và chưa xác định thời hạn kết thúc. Chính phủ Anh cho biết giấy phép có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi bất cứ lúc nào.

Cùng ngày 19-5, London cũng cấp giấy phép chung cho phép vận chuyển LNG của Nga bằng đường biển, có hiệu lực đến ngày 1/1/2027.

Châu Âu tăng gấp đôi thuế áp lên thép nhập khẩu

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 19-5 đã chính thức thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu, một động thái nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép của Liên minh châu Âu (EU) trước làn sóng xuất khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Công nhân kiểm tra các thanh cuộn nhôm tại nhà kho trong khu công nghiệp ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Các nhà lập pháp EU đã nhất trí tăng mức thuế áp dụng đối với thép nhập khẩu lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi chịu áp thuế.

Theo các biện pháp mới được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất từ năm ngoái, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với mặt hàng này sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm. Con số này tương đương tổng khối lượng thép mà EU đã nhập khẩu trong năm 2013.

Sau khi được các quốc gia thành viên EU chính thức phê duyệt, quy định này sẽ trở thành luật và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Hàng viện trợ đoàn kết từ Mexico và Uruguay cập cảng Cuba

Một tàu của Mexico chở 1.700 tấn lương thực từ Mexico và Uruguay, đã cập cảng La Habana nhằm trợ giúp người dân Cuba.

Đây là chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 8 do Mexico thực hiện đến Cuba mang theo gạo, đậu và sữa bột, cùng nhiều nhu yếu phẩm cơ bản khác.

Bốc, dỡ hàng hóa viện trợ nhân đạo tại cảng La Habana (Cuba).

Đại sứ Mexico tại Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, nhấn mạnh rằng Chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum mong muốn tiếp tục hỗ trợ Cuba - quốc gia vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh cấm vận của Mỹ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, cho biết chuyến hàng viện trợ đến vào thời điểm rất quan trọng, và những mặt hàng thực phẩm này sẽ được phân phát cho những người cần nhất, đặc biệt là người già, trẻ em và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 110 đối tượng có liên hệ với IS

Ngày 19-5, cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 110 nghi phạm, với cáo buộc tham gia các hoạt động hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ trên đường phố Istanbul.

Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn, cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới.

Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm, trong chiến dịch truy quét IS trên khắp nước này.