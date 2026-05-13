Tin thế giới tối 13-5: Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu thăm Trung Quốc

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu thăm Trung Quốc; EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga; Iran chặn Mỹ đưa vũ khí qua Hormuz, cảnh báo đáp trả quyết liệt; Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu thăm Trung Quốc

Vào khoảng 7h50 phút tối 13-5 (giờ Bắc Kinh), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc.

Sự kiện này thu hút nhiều chú ý và trở thành chủ đề “hot” nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi vừa hạ cánh xuống sân bay tại Bắc Kinh tối 13-5. Ảnh: Reuters

Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Ortberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ Không lực Một cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót.

Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.

Nhiều chuyên gia không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 13-5, lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu từ Nga trong quý I/2026 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Trạm nén khí của một hệ thống đường ống dẫn khí ở Leningrad, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, nhóm nghiên cứu độc lập, cho thấy EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tổ chức trên, hoạt động vận chuyển khí đốt từ Nga sang EU qua các đường ống dẫn khí gần như đã chấm dứt, song một số nước thành viên của liên minh tiếp tục mua LNG từ nước này thông qua đường biển. Dẫn đầu danh sách các quốc gia trên là Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ.

EU cam kết chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga từ cuối năm 2027 do xung đột giữa nước này với Ukraine.

Iran chặn Mỹ đưa vũ khí qua Hormuz, cảnh báo đáp trả quyết liệt

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn Quân đội Iran, ngày 13-5 tuyên bố Iran sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ vận chuyển qua eo biển Hormuz đến các căn cứ trong khu vực. Ông khẳng định huyết mạch hàng hải này hiện nằm dưới sự kiểm soát chiến lược phối hợp của lực lượng vũ trang Iran.

Xuồng cao tốc của Iran. Ảnh: PressTV

“Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ vận chuyển qua eo biển Hormuz và tiến vào các căn cứ trong khu vực”, Tướng Akraminia nêu rõ. “Bất kỳ quốc gia nào muốn đi qua tuyến đường thủy này đều phải tuân thủ sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran, đảm bảo một chuyến đi an toàn”, ông nói thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Reza Talaei-Nik, cảnh báo Mỹ có nguy cơ phải chịu thêm những thất bại trên chiến trường nếu không thừa nhận những yêu cầu chính đáng của Iran về một giải pháp hòa bình.

Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah

Ngày 13-5, truyền thông nhà nước Liban đưa tin Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một ôtô trên tuyến cao tốc chính nối Beirut với miền Nam Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah.

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA), vụ tấn công xảy ra tại khu vực Jiyeh, cách thủ đô Beirut khoảng 20km về phía Nam. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích đã khiến 13 người thiệt mạng ở miền Nam nước này.

Ô tô bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hôm 10-5, hai cuộc không kích tương tự cũng nhằm vào 2 ôtô trên cùng tuyến đường này.

Bộ trưởng Y tế Liban Rakan Nassereddine cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nước này đã ghi nhận 380 người thiệt mạng và 1.122 người bị thương. Ông cũng cáo buộc Israel tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường,” đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay “mong manh.”

Theo truyền thông quốc tế, Israel hiện gia tăng các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, nơi giao tranh với Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Theo các điều khoản do Mỹ công bố, Israel “có quyền hành động trước các mối đe dọa cận kề.