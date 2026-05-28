Tin thế giới tối 28-5: Ukraine ồ ạt tập kích lãnh thổ Nga sau cảnh báo của Moscow

(GLO)- Ukraine ồ ạt tập kích lãnh thổ Nga sau cảnh báo của Moscow; 3 tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công trên biển Đen; Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ, Washington trừng phạt cơ quan quản lý Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-5.

Ukraine ồ ạt tập kích lãnh thổ Nga sau cảnh báo của Moscow

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngày 27-5, Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga, bao gồm các hệ thống phòng không, sở chỉ huy và hệ thống trinh sát tự động do Không quân Nga sử dụng.

Khói bốc lên gần nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai của Nga sau một cuộc tấn công được cho là do Ukraine thực hiện vào ngày 27-5. Ảnh: Telegram/Astra

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, gây ra hỏa hoạn và khói dày đặc tại cơ sở này. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Tuapse cho thấy khó khăn mà Nga phải đối mặt trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ trải rộng trên lãnh thổ rộng lớn, ngay cả khi đã triển khai các hệ thống phòng không nhiều lớp.

Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch "trừng phạt tầm xa" đang diễn ra của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và năng lượng của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến. Kiev đang tìm cách gây ra tổn thất lớn hơn cho nỗ lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

3 tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công trên biển Đen

Cơ quan vận tải biển Tribeca cho biết máy bay không người lái đã tấn công ba tàu chở dầu ở biển Đen, gần bờ biển phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông báo của Cơ quan vận tải biển Tribeca, tàu chở dầu James II treo cờ Palau, không chở hàng, cách khu vực Turkeli ở biển Đen khoảng 80 km về phía bắc khi xảy ra vụ tấn công.​

Tàu chở dầu di chuyển trên biển Đen. Ảnh: VTCnews

Trong khi hai tàu chở dầu còn lại là tàu Altura và Velora, treo cờ Sierra Leone, đều không chở hàng được cho bị tấn công ở khu vực gần đó khi đang thực hiện hoạt động tiếp nhiên liệu giữa các tàu.

Các tàu cứu hộ ven biển được điều đến hiện trường để hỗ trợ và tất cả thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu đều an toàn.

Moscow và Kiev thường xuyên tấn công cảng và tàu chở dầu của nhau kể từ hơn 4 năm trước. Cả hai nước đều chưa ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới được báo cáo.

Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ, Washington trừng phạt cơ quan quản lý Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thực hiện cuộc tấn công trả đũa nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ.

Máy bay ném bom B-2 bên trong một căn cứ Mỹ hồi tháng 3-2026. Ảnh: CENTCOM

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC cho biết: “Sau cuộc tấn công đường không của quân Mỹ vào vị trí bên ngoài sân bay Bandar Abbas rạng sáng nay, một căn cứ Mỹ, nơi khởi nguồn đòn tấn công đã bị nhắm mục tiêu lúc 4h50. Đòn trả đũa này là lời cảnh báo nghiêm khắc rằng những hành động gây hấn sẽ bị đáp trả và nếu đối phương lặp lại điều đó, phản ứng của chúng tôi sẽ quyết đoán hơn”.

Tuy nhiên, IRGC không nêu rõ vị trí căn cứ Mỹ bị nhắm đến.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA), cơ quan do Iran mới thành lập nhằm thực hiện việc thu phí tàu thuyền đi qua khu vực eo biển Hormuz.

Kenya: Hỏa hoạn tại ký túc xá trường nữ sinh, gần 20 người thiệt mạng

Ngày 28-5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu ký túc xá của Trường nữ sinh Utumishi ở hạt Nakuru, phía Tây Bắc thủ đô Nairobi của Kenya, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương.​

Người dân tập trung bên ngoài hiện trường vụ cháy Trường nữ sinh Utumishi. Ảnh: nairobilawmonthly

Theo ông Samuel Ndanyi, Tư lệnh Cảnh sát khu vực Rift Valley, đám cháy bùng phát vào rạng sáng ngày 28-5. Ít nhất 16 học sinh được xác nhận đã tử vong. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường nhằm khống chế ngọn lửa và sơ tán học sinh khỏi khu ký túc xá.

Hiện vẫn còn một số học sinh mất tích. Nhà chức trách đang xác minh lại số học sinh có mặt tại khu ký túc xá khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn.

Nhóm cảnh sát Campuchia bị bắt vì trộm đồ trong trung tâm lừa đảo

Hơn 30 cảnh sát và quân cảnh Campuchia bị bắt với cáo buộc đột nhập một cơ sở lừa đảo gần biên giới để trộm tang vật.

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc cắt khóa, đột nhập một sòng bạc ở khu vực biên giới Prek Chak, lấy trộm một số tang vật đang được lưu giữ tại hiện trường sau một chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến trước đó, theo thông cáo ngày 27-5 của cảnh sát tỉnh Kampot.

Các thiết bị mà cảnh sát thu giữ tại trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Giới chức địa phương cho biết trong số hơn 30 người bị bắt có nhiều sĩ quan cấp cao và cấp trung thuộc các đơn vị khác nhau, trong đó có một phó giám đốc cảnh sát tỉnh phụ trách hoạt động biên giới, thanh tra và phó thanh tra cảnh sát cấp huyện, chỉ huy đơn vị bảo vệ biên giới, cùng các nhân viên cảnh sát và quân cảnh.

Cảnh sát tỉnh Kampot xác nhận toàn bộ quan chức liên quan đã bị bắt, nhưng chưa công bố danh tính những người liên quan vì các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.