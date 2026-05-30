Tin thế giới tối 30-5: UAE bí mật cùng Mỹ, Israel không kích Iran

(GLO)- UAE bí mật cùng Mỹ, Israel không kích Iran; Litva tăng chi quốc phòng lên mức cao nhất NATO; 4 người mắc kẹt tự bò ra ngoài hang động ở Lào; Congo ghi nhận 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-5.

UAE bí mật cùng Mỹ, Israel không kích Iran

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran trong thời gian xung đột, với mức độ can dự sâu hơn nhiều so với những gì từng được công khai trước đó, theo một báo cáo của Wall Street Journal dẫn lời các nguồn thạo tin.

Nhà máy lọc dầu của Iran bị tấn công sau lệnh ngừng bắn. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo, chiến dịch không kích được khởi động từ những ngày đầu của cuộc chiến và kéo dài đến tận một ngày sau khi lệnh ngừng bắn được công bố vào tháng 4. Các nguồn tin cho biết những đòn tấn công này được thực hiện trong sự phối hợp với Mỹ và Israel, hai nước đã cung cấp thông tin tình báo phục vụ hoạt động tác chiến.

Mục tiêu của các cuộc không kích bao gồm các đảo Qeshm và Abu Musa tại eo biển Hormuz, thành phố cảng Bandar Abbas, nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan ở Vịnh Ba Tư và tổ hợp hóa dầu Asaluyeh của Iran.

Quy mô phản ứng quân sự của UAE được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Abu Dhabi ngày càng sẵn sàng sử dụng sức mạnh để bảo vệ những lợi ích chiến lược mà nước này coi là cốt lõi.

Litva tăng chi quốc phòng lên mức cao nhất NATO

Litva đang trở thành quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP cao nhất trong liên minh, trong bối cảnh nước này tăng cường năng lực quân sự và đẩy mạnh hợp tác an ninh với các đồng minh châu Âu.

Đức đặt mục tiêu nâng hiện diện quân sự tại Litva lên 4.800 binh sĩ vào cuối năm 2027. Ảnh tư liệu: Lực lượng Vũ trang Litva/X.

Theo đài Sputnik, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 30-5, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết: “Năm nay, Litva dành 5,38% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong số các thành viên NATO hiện nay”.

Theo ông Kaunas, Litva đang xây dựng sư đoàn quân đội quốc gia đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các khu huấn luyện phục vụ việc triển khai thường trực một lữ đoàn tác chiến của Đức trên lãnh thổ nước này. Đây được xem là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Đức duy trì một lực lượng quân sự thường trực ở nước ngoài.

Ngoài việc tăng cường năng lực phòng thủ, Litva cũng đang mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, tập trung vào sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155 mm, thiết bị bay không người lái (UAV) và các loại khí tài hạng nặng.

4 người mắc kẹt tự bò ra ngoài hang động ở Lào

Theo CNN, lực lượng cứu hộ quốc tế đã đưa thêm 4 người đàn ông mắc kẹt trong hang ngập nước ở Lào ra ngoài an toàn vào chiều 30-5, nâng số người được giải cứu lên 5 người.

Người mắc kẹt thoát ra khỏi hang ôm chầm lấy thành viên đội cứu hộ. Ảnh cắt từ video

Theo ông Bounkham Luanglath thuộc Hiệp hội Tình nguyện Nhân dân Lào, nhóm cứu hộ đang chuẩn bị vào hang hỗ trợ 4 người còn lại thì bất ngờ các nạn nhân đã tự đi bộ và bò ra ngoài.

Nguyên nhân là mực nước trong hang đã giảm đáng kể, tạo điều kiện để họ tự tìm đường thoát thân.

Thợ lặn cứu hộ người Australia Josh Richards cho biết đây là kết quả ngoài mong đợi, bởi trước đó các chuyên gia nhận định rất khó có thể đưa toàn bộ những người mắc kẹt ra ngoài trong ngày 30/5.

Trong khi đó, hai người dân làng khác vẫn mất tích và chưa được tìm thấy. Các đội tìm kiếm hiện đang đánh giá tình hình và lên phương án tiếp cận mới.

Congo ghi nhận 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola

Ngày 30-5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác định được 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Số ca nhiễm được xác nhận là 225.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó. Ảnh: Reuters

Theo WHO, đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là một biến thể hiếm gặp hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Dịch bệnh đang tập trung tại tỉnh Ituri, khu vực vốn bị tàn phá bởi xung đột và bạo lực kéo dài, khiến nỗ lực kiểm soát dịch gặp nhiều trở ngại. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định tình hình hiện nay “đặc biệt khó khăn”, do virus đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi được phát hiện.

Trước nguy cơ Ebola lan rộng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cảnh báo ngoài Congo và Uganda, còn có thêm 10 quốc gia khác đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có Angola, Burundi, Rwanda, Kenya, Nam Sudan, Tanzania và Zambia.