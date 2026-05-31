Tin thế giới tối 31-5: UAV Ukraine tập kích tàu của "hạm đội bóng tối" và kho dầu Nga

(GLO)- UAV Ukraine tập kích tàu của "hạm đội bóng tối" và kho dầu Nga; Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV quân sự trị giá hàng triệu USD của Mỹ; Thổ Nhĩ Kỳ: Tai nạn giao thông khiến hơn 40 người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-5.

UAV Ukraine tập kích tàu của ‘hạm đội bóng tối’ và kho dầu Nga

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine vào rạng sáng 30-5 đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử nhằm vào tổng cộng 23 mục tiêu quân sự và hạ tầng của Nga.

UAV lao vào tàu hàng nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga. Video: Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine

Trong những mục tiêu hứng đòn tấn công từ UAV cảm tử Ukraine lần này bao gồm một con tàu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ đậu gần thành phố Taganrog và các bồn chứa dầu tại kho Kurgannefteprodukt ở tỉnh Rostov, Nga. Các đòn tập kích đã gây ra một số vụ cháy lớn.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Thị trưởng Taganrog Svetlana Kambulova xác nhận thành phố này đã bị UAV Ukraine tấn công gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, các ngọn lửa “nhanh chóng bị dập tắt và không có sự cố tràn dầu xảy ra”.

Nga hợp tác Madagascar xây kho nhiên liệu chiến lược

Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz.

Điểm xuất phát của hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh minh họa: Bloomberg/TTXVN

Thông báo cho biết dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Giới phân tích đánh giá bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai.

Ngoài năng lượng, Madagascar hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế nhờ trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược như graphite, nickel, cobalt và đất hiếm – các nguyên liệu quan trọng đối với ngành xe điện và công nghệ năng lượng sạch.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV quân sự trị giá hàng triệu USD của Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 31-5 tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu USD của quân đội Mỹ.

Máy bay trinh sát quân sự MQ-1 Presator của Mỹ. Ảnh minh họa: af.mil

Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay bị bắn hạ là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu USD tại thời điểm sản xuất. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm phạm không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ, chưa được công bố.

Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận.

Đây là lần thứ ba trong tuần này, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của không quân Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó, đều là MQ-9 Reaper, có giá lên tới 30 triệu USD mỗi chiếc.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tai nạn giao thông khiến hơn 40 người thương vong

8 người được xác định đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ tai nạn giai thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày 31-5 tại miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi chiếc xe buýt cháy rụi sau vụ tai nạn. Ảnh: Haberler.com

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tai nạn xảy ra vào khoảng 1h40 phút sáng (giờ địa phương), trên tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Denizli, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe bus chở theo hơn 38 hành khách và 3 nhân viên phục vụ, đã bất ngờ đâm vào dải phân cách trên đường và bốc cháy dữ dội.

Ngoài 8 người tử vong tại chỗ, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi và tài xế lái xe bus, vụ tai nạn còn khiến 33 người khác bị thương. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.