Tin thế giới sáng 12-5: Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

(GLO)- Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran; Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề uranium; Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-12.

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 11-5 đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25-2-2026. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters

Trong thông báo mới nhất Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và thực thể có liên quan tới hoạt động bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho Trung Quốc. Theo Washington , lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại Hong Kong, Dubai, Oman và nhiều khu vực pháp lý “dễ dãi” để che giấu vai trò của mình trong hoạt động xuất khẩu dầu và luân chuyển nguồn thu về cho chính quyền Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố trừng phạt 3 cá nhân và nhiều công ty có trụ sở tại Hong Kong, Dubai và Oman. Theo phía Mỹ, các công ty này đã tham gia thu xếp các thương vụ dầu trị giá hàng chục triệu USD, sử dụng các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” từng bị Mỹ trừng phạt trước đó.

Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề urani

Chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: IRNA

Viết trên mạng xã hội X ngày 11-5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra, cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc.

Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm giàu urani của Iran không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán.

Ukraine đề xuất ngừng bắn sân bay với Nga

Ngày 11-5, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói với tờ Politico rằng châu Âu có thể tăng cường vai trò trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine bằng cách giúp làm trung gian cho một "thỏa thuận ngừng bắn sân bay", trong đó cả hai bên đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào sân bay của nhau.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: AFP

"Chúng tôi có lẽ cần một vai trò mới của châu Âu trong nỗ lực hòa bình của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hoặc đạt được cái gọi là 'thỏa thuận ngừng bắn sân bay'” - ông Sybiha cho hay.

Theo ông Sybiha, thỏa thuận này sẽ là một lệnh ngừng bắn có giới hạn nhằm bảo vệ các sân bay khỏi các cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Ukraine lập luận rằng Moscow có thể có động cơ để tham gia vào một thỏa thuận như vậy, vì các trung tâm giao thông quan trọng của Nga, bao gồm Sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở Moscow và Sân bay Pulkovo ở St Petersburg, đang ngày càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-5 cho biết sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và quan hệ Mỹ - Trung đứng trước nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan tới thương mại, năng lượng, AI, bán dẫn...

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tháng 10-2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trên cương vị tổng thống và là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Theo truyền thông Mỹ, khoảng 16 lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Tim Cook. Một trong những nội dung được cho là sẽ được bàn thảo là khả năng thành lập “hội đồng đầu tư” và “hội đồng thương mại” Mỹ - Trung. Hai bên được cho là cũng đang cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ USD vào Mỹ, dù hiện chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh.

Vụ nổ súng tại buổi tiệc báo chí Mỹ: Nghi phạm phủ nhận cáo buộc mưu sát Tổng thống Donald Trump

Ngày 11-5, truyền thông Mỹ đưa tin nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington tối 25-4 đã phủ nhận cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các hãng tin cho biết Cole Allen, 31 tuổi, đã đưa ra lời biện hộ trên trong phiên trình diện trước tòa án liên bang tại thủ đô Washington.

Ảnh vẽ cảnh nghi phạm Cole Allen xuất hiện trước tòa án liên bang ở Washington, D.C. Ảnh: THE TELEGRAPH



Theo giới chức Mỹ, Cole Allen là một giáo viên kiêm kỹ sư có trình độ học vấn cao. Đối tượng đã đi tàu từ bang California tới thủ đô Washington mang theo nhiều loại vũ khí, gồm súng săn, súng ngắn và nhiều dao. Tối 25-4 khi xảy ra sự cố an ninh, nghi phạm đã không tiếp cận được Tổng thống Trump và nhanh chóng bị khống chế. Tổng thống Mỹ đã được mật vụ đưa khỏi địa điểm tổ chức sự kiện sau khi phát sinh vụ nổ súng.

Cole Allen đối mặt với 4 cáo buộc liên quan đến vụ tấn công. Cụ thể, các công tố viên cáo buộc Allen phạm các tội danh gồm âm mưu ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí và đạn dược qua các bang nhằm thực hiện trọng tội, sử dụng súng trong hành vi bạo lực và tấn công nhân viên liên bang. Nếu bị kết án, Allen có thể phải chịu án tù chung thân.