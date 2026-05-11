Tin thế giới tối 11-5: Tổng thống Trump tuyên bố sẽ lấy được uranium làm giàu của Iran

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố sẽ lấy được uranium làm giàu của Iran; Israel kêu gọi giảm phụ thuộc vào tiền hỗ trợ quân sự từ Mỹ; Thế giới cảnh giác trước ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 11-5.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ lấy được uranium làm giàu của Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “sẽ có được” kho uranium làm giàu của Iran “vào một thời điểm nào đó.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 10-5, nhà báo Sharyl Attkisson đã hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đang ở giai đoạn nào, trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa kiểm soát được lượng vật liệu phân hạch của Iran.

Tổng thống Trump nói uranium làm giàu của Iran có thể không còn sử dụng được. Ảnh: WANA

Theo kênh RT của Liên bang Nga, nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời rằng: “Chúng tôi sẽ có được nó vào lúc nào đó, bất cứ thứ gì chúng tôi muốn”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang giám sát nó. Tôi đã tạo ra một lực lượng gọi là Lực lượng Không gian… Nếu bất kỳ ai tiến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết. Và chúng tôi sẽ tiêu diệt họ”.

Trước đó vào hôm 5-5, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Trump nói rằng lực lượng Mỹ phải tiến hành một nhiệm vụ vào Iran nhằm kiểm soát các tài sản hạt nhân sau các đợt không kích đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.

Israel kêu gọi giảm phụ thuộc vào tiền hỗ trợ quân sự từ Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông mong muốn từng bước chấm dứt phần hỗ trợ tài chính của Mỹ trong hợp tác quân sự giữa hai nước trong vòng một thập kỷ tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Israel hiện là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo số liệu thống kê, Washington đã cung cấp cho Israel hơn 300 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự kể từ khi quốc gia Trung Đông này được thành lập năm 1948.

Theo thỏa thuận kéo dài 10 năm được ký năm 2016, Mỹ cam kết viện trợ quân sự cho Israel đến năm 2028 với tổng trị giá 38 tỷ USD, trong đó có khoảng 5 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt. Hiện viện trợ của Mỹ chiếm khoảng 16% ngân sách quốc phòng của Israel.

EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần Hiệp định Hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và Cộng hòa Ả rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn.

Các quan chức Syria và EU gặp nhau tại Damascus để đàm phán về hợp tác phát triển giai đoạn 2026-2027. Ảnh: SANA

Quyết định trên đồng thời bãi bỏ Quyết định 2011/523/EU của Hội đồng EU, văn bản từng áp đặt việc đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria.

Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương.

Thế giới cảnh giác trước ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta (biến chủng Andes) sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan tàu MV Hondius.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11-5 thông báo một hành khách trở về Mỹ từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút này, trong khi một người khác có các triệu chứng nhẹ. Ảnh: AP

WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina – nơi tàu MV Hondius khởi hành hồi tháng 4. Cơ quan này nghi ngờ biến chủng Andes, chủng duy nhất trong họ virus Hanta có khả năng lây từ người sang người, đã phát tán trong không gian kín trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ.

Hiện các cơ quan y tế tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á – Thái Bình Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch xuyên quốc gia.

Hạ viện Philippines thống nhất luận tội Phó tổng thống

Các nghị sĩ Hạ viện Philippines đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo để chuyển điều khoản luận tội Phó tổng thống Sara Duterte lên Thượng viện.

Các điều khoản luận tội được Hạ viện Philippines đưa ra bỏ phiếu hôm nay cáo buộc Phó tổng thống Sara Duterte, con gái cựu tổng thống Rodrigo Duterte, biển thủ công quỹ, sở hữu tài sản không rõ nguồn gốc, hối lộ quan chức và đe dọa ám sát người từng là đồng minh của bà, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., cùng các thành viên gia đình ông.

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte tại cuộc họp báo ở Manila hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 255 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Theo hiến pháp Philippines, Thượng viện sẽ mở phiên xử. Nếu bị kết tội, bà Sara sẽ bị phế truất và bị cấm tham gia tranh cử hoặc nắm giữ các chức vụ dân cử suốt đời.

Kịch bản đó đồng nghĩa Phó tổng thống Philippines không thể tiến hành kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2028 mà bà từng tuyên bố.