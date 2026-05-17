Tin thế giới tối 16-5: Nhà máy hóa chất chiến lược của Nga bị UAV tấn công

(GLO)- Nhà máy hóa chất chiến lược của Nga bị UAV tấn công; Israel không kích miền Nam Liban sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn; Tàu hàng va chạm xe buýt ở Bangkok, ít nhất 8 người tử vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 16-5.

Nhà máy hóa chất chiến lược của Nga bị UAV tấn công

Một khu phức hợp hóa chất chiến lược của Nga đã bị máy bay không người lái (UAV) tầm xa tấn công từ tối 15-5 đến sáng 16-5, gây ra một vụ cháy công nghiệp quy mô lớn tại thành phố Nevinnomyssk.

Nổ và cháy tại nhà máy hóa chất Nga. Ảnh: Kyiv Post

Cảnh báo không kích đã được kích hoạt tại vùng Stavropol của Nga lúc 1h19 sáng 16-5. Người dân gần đó cho hay sau báo động, có nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Cơ sở này là nhà máy sản xuất hóa chất lớn của Nga thuộc tập đoàn EuroChem, một trong những doanh nghiệp sản xuất phân bón nitơ và amoniac hàng đầu tại xứ sở bạch dương.

Ukraine cáo buộc nhà máy là một mắt xích quan trọng trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, đã cung cấp hơn 43.000 tấn axit nitric và axit axetic cho các nhà máy sản xuất đạn dược.

Mặc dù Thống đốc vùng Stavropol Vladimir Vladimirov tuyên bố hệ thống phòng không địa phương đã đẩy lùi cuộc tấn công mà không gây thiệt hại, nhưng các nhà phân tích tình báo nguồn mở và hình ảnh định vị địa lý đã xác nhận các cú đánh trực tiếp vào khuôn viên nhà máy.

Một số nước châu Âu đàm phán với Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz

Một số nước châu Âu đã bắt đầu tiến hành đàm phán với Tehran liên quan tới hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục căng thẳng.

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 16-5 cho biết sau khi tàu thuyền của một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, các nước châu Âu cũng đã khởi động thương lượng với lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm đạt được cơ chế cho phép tàu di chuyển an toàn qua eo biển.

Tuy nhiên, truyền thông Iran không nêu cụ thể tên các quốc gia châu Âu tham gia đàm phán.

Cùng ngày, Iran cho biết đã hoàn tất cơ chế quản lý hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm việc áp dụng các khoản phí đối với dịch vụ chuyên biệt dành cho tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Israel không kích miền Nam Liban sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

Ngày 16-5, Israel đã phát động các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Liban, một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Washington (Mỹ).

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Israel cho biết: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở một số khu vực phía Nam Liban”.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin: Các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng, trước đó là cuộc di tản của người dân về phía thành phố Sidon và thủ đô Beirut. Trước đó, IDF đã cảnh báo cư dân của 9 ngôi làng ở các vùng Sidon và Nabatieh phải sơ tán.

Các diễn biến trên xảy ra sau khi các đại diện của Israel và Liban tiến hành đàm phán tại Washington sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ vào tháng trước giữa hai bên và nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Israel thêm 45 ngày.

Tàu hàng va chạm xe buýt ở Bangkok, ít nhất 8 người tử vong

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa một đoàn tàu chở hàng và xe buýt xảy ra chiều 16-5 tại khu vực giao lộ Asok-Din Daeng, gần ga Makkasan của tuyến đường sắt sân bay Airport Rail Link, ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: bangkokpost.com

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h51 (giờ địa phương) khi đoàn tàu chở container đâm vào xe buýt tuyến số 23 đang dừng trên đường ray. Cú va chạm mạnh khiến xe buýt bị kéo lê khoảng 50 mét và bốc cháy dữ dội, đồng thời kéo theo nhiều ô tô và xe máy đỗ gần đó, gây ra hàng loạt tiếng nổ từ các bình nhiên liệu. Nhiều xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng, trong khi nhiều người đã nhanh chóng lao vào hiện trường hỗ trợ những người bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của quận Phaya Thai sau đó đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để dập lửa và hỗ trợ công tác cứu nạn. Các đội y tế khẩn cấp cùng tình nguyện viên cứu hộ đã chuyển toàn bộ người bị thương đến các bệnh viện lân cận.