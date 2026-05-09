Iran nói Lãnh tụ tối cao Khamenei đang hồi phục và hiện hoàn toàn khỏe mạnh

P.V (Theo VnExpress, Dân Trí)

(GLO)- Người đứng đầu bộ phận nghi lễ trong văn phòng lãnh tụ tối cao Iran nói rằng ông Khamenei - Lãnh tụ tối cao đang hồi phục và “hiện hoàn toàn khỏe mạnh”.

Ông Mazaher Hosseini khẳng định: "Ông ấy đang có sức khỏe tốt. Kẻ thù lan truyền đủ loại tin đồn và thông tin sai lệch. Họ muốn tìm ra nơi ở của ông ấy, nhưng người dân cần kiên nhẫn và không nên vội vàng. Lãnh tụ sẽ lên tiếng khi thời điểm thích hợp".

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim

Theo lời của ông Mazaher Hosseini, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ ở chân và vùng thắt lưng, đồng thời bị trúng mảnh bom ở sau tai. Hiện các vết thương đang lành.

Ông Mojtaba Khamenei bị thương ngày 28-2, trong đòn không kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel. Lãnh tụ Iran chưa xuất hiện trước công chúng từ khi đảm nhận chức vụ, các tuyên bố văn bản của ông đều được đọc trên kênh truyền hình nhà nước.

Tình báo Mỹ đánh giá rằng ông Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược cùng các quan chức cấp cao Iran. Các nguồn tin cho thấy ông Mojtaba Khamenei nhiều khả năng đang góp phần chỉ đạo cách Tehran tiến hành đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Sự vắng bóng của Lãnh tụ tối cao đã làm dấy lên nhiều suy đoán về sức khỏe và vai trò thực tế của ông trong cơ cấu quyền lực mới tại Iran.

