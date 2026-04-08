Xuất hiện thông tin tân lãnh tụ tối cao Iran nguy kịch

(GLO)- Theo tờ The Times, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang trong trạng thái hôn mê, mất khả năng điều hành đất nước.

Tờ báo này dẫn nguồn một bản ghi nhớ ngoại giao dựa trên dữ liệu tình báo của Mỹ và Israel, báo cáo cho biết ông Mojtaba đang được điều trị đặc biệt tại Qom trong trạng thái hôn mê và hiện "không thể tham gia vào bất kỳ quyết định nào của chính quyền".

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Tài liệu này cũng lần đầu công khai vị trí của ông tại Qom - trung tâm tôn giáo của Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 140 km về phía nam.

Trước đó, Iran xác nhận ông Khamenei bị thương trong cuộc không kích khiến lãnh tụ tiền nhiệm Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình thiệt mạng hôm 28-2.

Một số nguồn tin cũng tiết lộ công tác chuẩn bị tang lễ cho ông Ali Khamenei đang được tiến hành tại Qom.

Hiện giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.