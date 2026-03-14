Tin thế giới sáng 14-3: Mỹ treo thưởng cho thông tin về tân Lãnh tụ Tối cao Iran

(GLO)- Israel thả hơn 10.000 quả bom xuống Iran; Mỹ treo thưởng cho thông tin về tân Lãnh tụ Tối cao Iran; 11 ngày đầu của tháng 3 chỉ có 77 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz; Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-3.

Israel thả hơn 10.000 quả bom xuống Iran

Hôm 13-3, ngày thứ 14 củaxung đột, cả Israel và Iran cùng đẩy mạnh trở lại các cuộc tấn công về phía đối phương. Trong đó, Israel thông báo đã tập kích hàng trăm mục tiêu tại Iran.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 13-3 cho biết không quân nước này đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào Iran, đánh phá các công trình của chế độ ở khu vực thủ đô Tehran. Tính chung trong ngày, không quân Israel tập kích hơn 150 mục tiêu ở khu vực phía Tây và miền Trung Iran, trong đó có nhiều kho chứa tên lửa đạn đạo.

Trước đó, IDF thông báo, kể từ đầu chiến sự, không quân Israel đã tiến hành tổng cộng 380 đợt oanh tạc với hơn 7.600 cuộc tấn công, thả hơn 10.000 quả bom xuống Iran. Thiệt hại gây ra cho Iran vào khoảng 4.000 – 5.000 quân nhân tử vong, trong đó có nhiều tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao.

Ở chiều ngược lại, IDF xác nhận trong ngày 13-3, Iran đã phóng 6 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía Israel. Cuộc tập kích thứ 5 vào ban đêm gây thiệt tại 3 địa điểm và làm bùng phát một đám cháy lớn ở khu vực miền Trung Israel.

Mỹ điều 5000 lính tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến với Iran

Truyền thông Mỹ ngày 13-3 dẫn lời các quan chức của Lầu Năm góc cho biết, khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang được triển khai bổ sung tới Trung Đông nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: Reuters

Lực lượng này được tổ chức thành một nhóm sẵn sàng đổ bộ kết hợp với đơn vị viễn chinh của thủy quân lục chiến. Theo các quan chức Mỹ, nhóm lực lượng này gồm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và 2.500 thủy thủ, tạo thành một lực lượng phản ứng nhanh có khả năng triển khai trong nhiều tình huống khủng hoảng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ đã yêu cầu bổ sung lực lượng như một phần trong kế hoạch quân sự liên quan đến cuộc xung đột hiện nay. Theo các quan chức Mỹ cho biết việc triển khai lực lượng thủy quân lục chiến nhằm đảm bảo Mỹ có thêm các phương án tác chiến nếu tình hình tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng không tiết lộ thêm thông tin với lý do an toàn hoạt động.

Mỹ treo thưởng lớn cho thông tin về tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Ngày 13-3, Mỹ thông báo treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về tân Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, cùng một số quan chức cấp cao khác, cho rằng họ có liên quan đến các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AA/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Mojtaba Khamenei cùng với chín quan chức khác đã được đưa vào chương trình Rewards for Justice, chương trình cung cấp các khoản khuyến khích tài chính cho những thông tin giúp cơ quan chức năng xác định vị trí hoặc truy tố các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Trong số các quan chức được nêu tên có Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến khích những người có thông tin liên quan gửi thông tin thông qua các kênh được mã hóa, bao gồm Tor và ứng dụng nhắn tin Signal.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những người cung cấp thông tin tình báo hữu ích có thể đủ điều kiện nhận tiền thưởng và được hỗ trợ tái định cư theo chương trình Rewards for Justice.

11 ngày đầu của tháng 3 chỉ có 77 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz

Về tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, một báo cáo do công ty dữ liệu hàng hải quốc tế công bố ngày 13-3 cho biết trong 11 ngày đầu của tháng 3 này, chỉ có 77 tàu hàng di chuyển qua eo Hormuz, giảm mạnh so với con số 1.229 tàu lưu thông qua đây trong 11 ngày đầu tiên của tháng 3-2025.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax treo cờ Liberia, chở dầu thô từ Ả Rập Xê Út, sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Báo cáo khẳng định hầu hết các tàu đi qua eo Hormuz những ngày qua, là thuộc “hạm đội bóng tối”, khái niệm được phương Tây sử dụng để chỉ những tàu chở dầu của Nga và Iran thuộc danh sách trừng phạt của phương Tây.

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngày 13-3, truyền thông Ấn Độ cho biết, New Delhi dự kiến tạm thời hoãn việc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ trong vài tháng tới.

Các container vận chuyển trên một con tàu tại cảng Jawaharlal Nehru ở Navi Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ấn Độ dự định ký một thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ ngay trong tháng 3, như bước đi trung gian trước khi tiến tới một hiệp định thương mại toàn diện trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, những thành quả đàm phán này có nguy cơ bị trì hoãn trong vài tháng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cuộc điều tra mới do Mỹ tiến hành đối với cái gọi là tình trạng “dư thừa năng lực sản xuất và cơ cấu” trong ngành chế tạo của 16 đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

Bộ Công Thương Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, theo hướng “chờ đợi và quan sát” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. New Delhi cũng đang tìm kiếm sự rõ ràng hơn về chính sách thuế quan của Mỹ trong thời gian tới, đặc biệt sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một số mức thuế quan “có đi có lại” mà chính quyền Tổng thống Trump ban hành năm ngoái.