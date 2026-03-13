Tin thế giới sáng 13-3: Iran tung hỏa lực dữ dội đáp trả Mỹ - Israel

(GLO)- Israel loại bỏ các nhà khoa học hạt nhân, đe dọa tân lãnh tụ tối cao Iran; Đại giáo chủ mới của Iran ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức; Iran tung hỏa lực dữ dội đáp trả Mỹ - Israel; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-3.

Israel loại bỏ các nhà khoa học hạt nhân, đe dọa tân lãnh tụ tối cao Iran

Ngày 12-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sử dụng cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu để bảo vệ các cuộc tấn công quân sự chung của Israel và Mỹ chống Iran.

Ông Netanyahu nói Iran “không còn như xưa” sau gần 2 tuần bị Mỹ và Israel oanh tạc và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ cũng như lực lượng bán quân sự Basij của Tehran đã hứng chịu tổn thất đáng kể.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel lưu ý, nước này đặt mục tiêu ngăn chặn Iran chuyển các dự án hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuống lòng đất. Một số cuộc tấn công của Israel đã khiến các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran thiệt mạng.

Khi được hỏi về những hành động Israel có thể thực hiện đối với tân Giáo chủ Iran Khamenei và thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, ông Netanyahu đã đưa ra một lời đe dọa bóng gió: “Tôi sẽ không mua bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào của tổ chức khủng bố… Tôi không có ý định đưa ra một thông điệp cụ thể nào về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch hoặc những gì chúng tôi sẽ làm”.

Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Liban.

Đại giáo chủ mới của Iran ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức

Ngày 12-3, Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao mới được bầu của Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi và được cho là bị thương trong một cuộc không kích, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới vào ngày 8-3 vừa qua.

Thông điệp trên của ông được đọc trên truyền hình nhà nước. Trong thông điệp, ông nhấn mạnh ý "nhất định phải sử dụng đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz" và các nước Vùng Vịnh cần đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược sau lời kêu gọi của nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Iran tung hỏa lực dữ dội đáp trả Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 12-3 tuyên bố bắt đầu đợt tấn công thứ 42 của Chiến dịch Lời Hứa Đích Thực 4 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Iran tung hỏa lực đáp trả Mỹ - Israel sau mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao. Video: RT

IRGC thông báo đợt tấn công mới được khởi động ngay sau khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đưa ra mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Theo IRGC, đợt tấn công bao gồm phóng các tên lửa hạng nặng, trong đó có Emad, Qadr, Khaibar Shekan và Fattah, cũng như máy bay không người lái mang chất nổ, tấn công các mục tiêu ở trung tâm Tel Aviv và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Quân đội Iran cũng tuyên thệ sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và “trả nợ máu” cho những binh lính đã thiệt mạng, đồng thời kêu gọi đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ấn Độ đàm phán với Iran để 20 tàu chở dầu qua eo biển Hormuz an toàn

Ấn Độ đang đàm phán với Iran về việc cho phép tối đa 20 tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz, nơi đang bị phong tỏa vì xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Lượng dầu trên các con tàu này có thể giúp Ấn Độ giảm bớt căng thẳng về nguồn cung dầu mỏ.

Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Trước đó trong ngày 12-3, truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho biết Iran đã cho phép các tàu chở dầu của Ấn Độ đi qua tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này. Lệnh cho phép này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng xác nhận cuộc nói chuyện với người đồng cấp Iran trong cùng ngày, cho biết cả hai bên đã đồng ý giữ liên lạc.

Trước khủng hoảng, khoảng 45% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên hiện nay, việc nhập khẩu dầu thô từ các nước không thuộc eo biển Hormuz cũng đã tăng gần 70%, từ mức 55% khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu cũng đang hoạt động với công suất cao, nhiều nhà máy vượt quá 100%.

Pháp xác nhận 6 binh sĩ bị thương sau đợt tập kích ở Erbil, Iraq

Tối 12-3 (theo giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp xác nhận 6 binh sĩ của nước này đã bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào khu vực Mala Qara, gần Erbil, thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan.

Tại thời điểm bị tấn công, các binh sĩ Pháp đang thực hiện nhiệm vụ "huấn luyện chống khủng bố" cho các đối tác Iraq. Ảnh: Reuters

Theo thông tin ban đầu, có 6 quân nhân Pháp bị thương và các binh sĩ đã được chuyển ngay đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị. Tình trạng cụ thể của các vết thương chưa được công bố chi tiết nhưng tính mạng của họ hiện không nguy kịch.

Tại thời điểm bị tấn công, các binh sĩ Pháp đang thực hiện nhiệm vụ "huấn luyện chống khủng bố" cho các đối tác Iraq. Bộ Tổng tham mưu khẳng định các lực lượng Pháp vẫn tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực để hỗ trợ ổn định an ninh và chống lại các nhóm cực đoan, dù bối cảnh khu vực đang cực kỳ căng thẳng.