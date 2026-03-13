Vùng biển Gia Lai gió giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 1,5-3,5 m.

Ngày và đêm 13, 14-3, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển Gia Lai có sóng cao 2-4 m. Ảnh: Phương Vi

Đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.

Còn trên đất liền, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió gây mưa tại Tây Bắc Bộ suy yếu giúp toàn miền Bắc hửng nắng rực rỡ. Tuy nhiên, không khí lạnh tăng cường kết hợp địa hình đón gió của dãy Trường Sơn lại gây mưa diện rộng cho miền Trung.

Cụ thể, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.