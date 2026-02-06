Dự báo khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ có mưa, mưa rào

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, khu vực Gia Lai có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ C, riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 15-17 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5.

Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi, từ đêm 7-2 có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phía Đông Gia Lai phổ biến từ 17-19 độ C, khu vực phía Tây Gia Lai từ 13-15 độ C.

Dự báo từ đêm từ đêm 7-2, Gia Lai có mưa rào rải rác. Ảnh: P.V

Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5, từ đêm ngày 7-2 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Ngày và đêm 6 đến 7-2, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C; khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có giông; khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.