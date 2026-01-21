Gia Lai chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

(GLO)- Ngày 20-1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 08/BCH-PCTT gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 20-1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 21-1, vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 22-1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 21-1, khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8. Ảnh: Mộc Trà

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển (Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Nhơn Châu) theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Đồng thời, thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường.