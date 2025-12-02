Dự báo trong tháng 12, Biển Đông có khả năng đón 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Theo bản tin dự báo khí hậu tháng 12 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong tháng 12, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); khu vực tỉnh Gia Lai có khả năng chịu ảnh hưởng gián tiếp của 1 cơn bão/ATNĐ.

Theo dự báo, trong tháng 12, nhiệt độ trung bình khu vực phía Tây tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C.

Tổng lượng mưa tháng 12-2025 khu vực phía Tây tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-50 mm; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong tháng 12-2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/ATNĐ; khu vực tỉnh Gia Lai có khả năng chịu ảnh hưởng gián tiếp của 1 cơn bão/ATNĐ.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Trong tháng cũng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh trong nửa đầu tháng 12-2025. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét vẫn có khả năng xuất hiện.

Bão, ATNĐ và không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và giông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét có nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt ở khu vực vùng núi.

Dự báo nhiệt độ, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 12-2025

Trong bối cảnh thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất... Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.