Ngư dân Gia Lai cần vốn sửa chữa tàu thuyền hư hỏng do bão số 13

(GLO)- Đợt bão lũ vừa qua khiến hàng trăm tàu cá của ngư dân bị chìm, hư hỏng. Hiện bà con ngư dân đang cần vốn sửa chữa tàu thuyền để sớm vươn khơi bám biển.

Đã gần 10 ngày kể từ khi chiếc tàu BĐ 93575-TS làm nghề mành mực của ông Lê Thái Lại (xã Cát Tiến) bị sóng lớn nhấn chìm hoàn toàn. Ông Lại đã chi 90 triệu đồng để trục vớt tàu lên bờ. Toàn bộ lưới cùng trang-thiết bị trên tàu bị nước cuốn trôi, một bên thân tàu bể nát.

Theo tính toán, chi phí khắc phục hơn 200 triệu đồng, nhưng do ông Lê Thái Lại chưa xoay được tiền nên chiếc tàu vẫn nằm im. “Tôi chạy vạy khắp nơi mượn tiền để kịp sửa xong tàu trước tháng Giêng. Sau đó sẽ mua sắm những thứ thật cần thiết để có thể ra khơi trở lại”, ông Lại cho hay.

Chiếc tàu của ông Lê Thái Lại bị bể nát một bên. Ảnh: N.N

Đứng nhìn chiếc tàu cá bị hư hỏng nặng, ông Phạm Văn Sanh (54 tuổi, thôn Phương Phi, xã Cát Tiến) không giấu được nỗi xót xa. Ông Sanh gắn bó với nghề biển từ nhỏ, chuyên câu mực và câu cá ngừ đại dương tại ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa. Gió mạnh đã hất tung con tàu lọt vào một hồ nuôi tôm. Hai máy tàu trị giá hơn 100 triệu đồng bị ngập nước; hai thiết bị giám sát hành trình cùng nhiều trang-thiết bị khác rơi xuống nước, lưới thì quấn vào cây mắm, cây đước, rách tả tơi.

“Tôi thuê xà lan trục vớt tàu, đồng thời thuê người múc hồ tạo rãnh đủ sâu để kéo tàu ra đầm, chi phí hết 40 triệu đồng. Tàu nằm đè lên sõng, làm hư bộ lưới của chủ hồ tôm, tôi cũng phải bồi thường. Hiện gia đình tôi đang nỗ lực xoay xở vốn để sửa chữa tàu, mua sắm ngư cụ để sớm ra khơi”, ông Sanh chia sẻ.

Ông Phạm Văn Sanh chỉ vào những lỗ hổng to do va đập trong quá trình tàu bị hất lên hồ tôm. Ảnh: N.N

Theo ông Trần Công Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Trung Tâm (phường Quy Nhơn), cơ sở đóng tàu của Công ty đang tiếp nhận 3 chiếc tàu hư hỏng nặng do bão lũ. Các cơ sở khác cũng đang sửa nhiều tàu gặp nạn. Ông Tâm cho biết: Bão số 13 đã làm nhiều tàu cá hư hỏng, chiếc thiệt hại ít chi phí sửa chữa cũng lên tới hàng trăm triệu đồng, đã vậy thợ sửa tàu lại khan hiếm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, bão số 13 làm 524 tàu thuyền hư hỏng, trong đó, 138 chiếc thiệt hại hoàn toàn, 386 chiếc hư hỏng nặng. Hơn 500 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, 590 lồng bè mất trắng. Tiếp đó, mưa lũ khiến 36 tàu cá bị hư hại. Theo Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), hai địa phương có số lượng tàu hư hỏng nhiều nhất là xã Cát Tiến và phường Quy Nhơn Đông.

Chủ tịch UBND xã Cát Tiến Võ Văn Trịnh cho biết: Toàn xã có 96 tàu bị chìm, mắc cạn hoặc hư hỏng. Trong đó, 16 tàu chìm hoàn toàn, 40 chiếc bị đánh dạt lên bờ, 40 chiếc khác vỡ mạn. Ngoài ra, 47 thúng chai bị trôi, 78 thúng bị hư hỏng, đây đều là phương tiện đánh bắt chủ lực của ngư dân. Hoạt động ra khơi gần như tê liệt.

Tại phường Quy Nhơn Đông, bão số 13 khiến 45 tàu thuyền bị chìm, va đập khi trú bão, tổng thiệt hại hơn 42 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm lao động.

Trước thực trạng này, UBND xã Cát Tiến và phường Quy Nhơn Đông kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân kinh phí trục vớt tàu, kéo tàu mắc cạn, sửa chữa thân tàu, máy móc và ngư cụ. Xã Cát Tiến đề nghị tỉnh nâng cấp kè biển và khu neo đậu để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền. Phường Quy Nhơn Đông đề nghị bổ sung nguồn vốn từ các chương trình phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Trước thiệt hại chưa từng có, ngành thủy sản đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp và dài hạn nhằm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống ngư dân. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản-cho biết: Ngay sau bão lũ, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, hướng dẫn ngư dân kiểm tra, trục vớt tàu. Chi cục cũng đang đề nghị các ngành tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giúp bà con sửa chữa tàu thuyền, tiếp tục vươn khơi đánh bắt.