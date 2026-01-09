Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê quay đầu giảm, cao nhất 98.000 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Hôm nay (9-1), cà phê trong nước quay đầu giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 97.500-98.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi giảm, cà phê hiện có giá 98.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất với 97.500 đồng/kg.

tiep-da-tang-gia-ca-phe-tien-sat-moc-100000-dongkg-3593.jpg
Giá cà phê trong nước quay đầu giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 9-1. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm khá mạnh. Theo đó, hợp đồng giao tháng 1-2026 giảm 78 USD/tấn, xuống còn 4.079 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3-2026 cũng giảm 82 USD/tấn, về mức 3.939 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi hợp đồng giao tháng 3-2025 tăng nhẹ 1,6 US cent/pound, đạt 375,45 US cent/pound; tháng 5-2026 tăng 2 US cent/pound, lên mức 355,05 US cent/pound.

