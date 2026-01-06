Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cao nhất cả nước trong ngày 6-1

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai là 98.500 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với hôm qua, đạt mức 98.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang giao dịch với giá 98.000 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg.
Ở thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm đồng loạt. Theo đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 132 USD/tấn, xuống mức 4.000 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 93 USD/tấn, đạt mức 3.699 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận biến động trái chiều, với kỳ giao tháng 3-2026 tăng 3,45 cent/lb, đạt mức 358,55 cent/lb; hợp đồng giao tháng 7-2026 lại tăng nhẹ 1,75 cent/lb, đạt mức 334,10 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 427,95 cent/lb, giảm 2,75 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 lại tăng mạnh 9,8 cent/lb, đạt mức 394,1 cent/lb.