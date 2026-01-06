Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cao nhất cả nước trong ngày 6-1

(GLO)- Ngày 6-1, giá cà phê nội địa tăng 100 đồng/kg tại một số địa phương sau phiên đi ngang hôm qua. Trong đó, Gia Lai và Đắk Lắk có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai là 98.500 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với hôm qua, đạt mức 98.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang giao dịch với giá 98.000 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg.

Cà phê tại tỉnh Gia Lai có giá 98.500 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh: Internet

Ở thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm đồng loạt. Theo đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 132 USD/tấn, xuống mức 4.000 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 93 USD/tấn, đạt mức 3.699 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận biến động trái chiều, với kỳ giao tháng 3-2026 tăng 3,45 cent/lb, đạt mức 358,55 cent/lb; hợp đồng giao tháng 7-2026 lại tăng nhẹ 1,75 cent/lb, đạt mức 334,10 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 427,95 cent/lb, giảm 2,75 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 lại tăng mạnh 9,8 cent/lb, đạt mức 394,1 cent/lb.