Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê và hồ tiêu cùng “đi lui” trong ngày cuối tháng 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 28-2 ghi nhận sự cùng “đi lui” của giá cà phê và hồ tiêu. Theo đó, cà phê đảo chiều giảm 800-1.000 đồng/kg, còn hồ tiêu rớt giá từ 1.000-1.500 đồng/kg so với hôm qua.

gia-ca-phe-dao-chieu-giam-800-1000-dongkg.jpg
Giá cà phê đảo chiều giảm 800-1.000 đồng/kg trong ngày cuối tháng 2. Ảnh: M.T

Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm đang được thu mua trong khoảng 95.500-96.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với 96.000 đồng/kg, đều giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức 95.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Đối với hồ tiêu, sau khi giảm, giá thu mua trong khoảng 147.500-148.000 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 147.500 đồng/kg.

gia-ca-phe-va-ho-tieu-cung-di-lui-trong-ngay-cuoi-thang-2.jpg
Tại Gia Lai, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 147.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cùng mức giảm, thương lái tại Lâm Đồng hôm nay cũng thu mua hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh có giá hồ tiêu giao dịch ở mốc 148.000 đồng/kg, cùng giảm mạnh 1.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Giá hồ tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia; các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null