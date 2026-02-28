Giá cà phê và hồ tiêu cùng “đi lui” trong ngày cuối tháng 2

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 28-2 ghi nhận sự cùng “đi lui” của giá cà phê và hồ tiêu. Theo đó, cà phê đảo chiều giảm 800-1.000 đồng/kg, còn hồ tiêu rớt giá từ 1.000-1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê đảo chiều giảm 800-1.000 đồng/kg trong ngày cuối tháng 2. Ảnh: M.T

Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm đang được thu mua trong khoảng 95.500-96.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với 96.000 đồng/kg, đều giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức 95.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Đối với hồ tiêu, sau khi giảm, giá thu mua trong khoảng 147.500-148.000 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 147.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 147.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cùng mức giảm, thương lái tại Lâm Đồng hôm nay cũng thu mua hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh có giá hồ tiêu giao dịch ở mốc 148.000 đồng/kg, cùng giảm mạnh 1.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Giá hồ tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia; các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.