Giá cà phê đảo chiều tăng nhẹ, chạm ngưỡng 95.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 13-2, sau khi đảo chiều tăng nhẹ 100-300 đồng/kg, hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang dao động trong khoảng 94.300-95.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê hôm nay cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 95.500 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, đạt 94.300 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong vùng.

Hôm nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 94.300-95.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Theo chuyên gia kinh tế, đà tăng khiêm tốn phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường sau chuỗi phiên biến động mạnh.

Trong khi đó, đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 16 USD/tấn, lên 3.759 USD/tấn; tháng 5-2026 tăng 9 USD/tấn, đạt 3.692 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 0,6 US cent/pound, lên 294,8 US cent/pound; tháng 5-2026 tăng 2,15 US cent/pound, đạt 292,85 US cent/pound.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận phiên tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 388,95 cent/lb, tăng nhẹ 3,4 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng 6,35 cent/lb, lên mức 347,75 cent/lb.