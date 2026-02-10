Giá cà phê quay đầu tăng, lên 96.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 10-2, cà phê trong nước quay đầu tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 95.000-96.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đạt 95.700 đồng/kg, Đắk Lắk có giá 95.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng lên mức 94.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều tăng mạnh. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 79 USD/tấn, lên mức 3.834 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2026 cũng tăng 57 USD/tấn, đạt mức 3.516 USD/tấn.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hôm nay đạt 95.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 đảo chiều tăng 3,3 cent/lb, lên mức 299,85 cent/lb; tháng 12-2026 cũng tăng 4,65 cent/lb, đạt mức 279,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều. Theo đó, kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 385,2 cent/lb, đảo chiều giảm nhẹ 2,8 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12-2026 lại ghi nhận tăng mạnh 6,15 cent/lb, lên mức 336,85 cent/lb.

Theo chuyên gia kinh tế, giá cà phê trong nước có dấu hiệu cải thiện khi giá thế giới tạm chững lại sau tuần giảm sâu, trong khi nông dân vẫn giữ tâm lý thận trọng, chưa bán ra ồ ạt ở vùng giá hiện tại.