Gia Lai đánh thức tiềm năng phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Gia Lai đang tập trung phát triển rừng gỗ lớn gắn chứng chỉ bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp, hộ trồng rừng và chính quyền đồng hành để tạo nguồn nguyên liệu ổn định, sinh kế lâu dài cho người dân.

Xanh tươi những cánh rừng gỗ lớn

Những ngày giáp Tết, đặt chân lên những cánh rừng trồng gỗ lớn của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh (xã Vân Canh), chúng tôi cảm nhận được sức sống lan tỏa trên từng lô rừng.

Cán bộ, công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh (xã Vân Canh) kiểm tra rừng trồng trên địa bàn quản lý. Ảnh: L.N

Ông Phạm Bá Nghị - Giám đốc Công ty - chia sẻ: “Phát triển rừng gỗ lớn không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn là chìa khóa xây dựng nền lâm nghiệp hiện đại, bền vững. Gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC luôn được thị trường đón nhận, giá bán cao hơn 15 - 20% so với gỗ không chứng chỉ. Đây là động lực để DN yên tâm đầu tư dài hạn”.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh là DN tiên phong chuyển đổi từ rừng chu kỳ ngắn sang rừng gỗ lớn gắn chứng chỉ FSC. Trên tổng diện tích hơn 2.564 ha rừng và đất lâm nghiệp được giao, 1.376 ha đã đủ điều kiện chuyển hóa sang rừng gỗ lớn. Giai đoạn 2016-2025, Công ty trồng hơn 1.000 ha rừng gỗ lớn. Riêng năm 2025 trồng lại 125,4 ha để duy trì vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng. Giai đoạn 2026 - 2030, Công ty đặt mục tiêu trồng khoảng 770 ha, bình quân 140 - 150 ha/năm.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku (xã Kbang) cũng là điểm sáng trong phát triển rừng gỗ lớn. Quản lý hơn 9.208 ha rừng và đất lâm nghiệp, chủ yếu là rừng trồng, cùng với nhiệm vụ bảo vệ rừng, Công ty chuyển hóa rừng trồng sang chu kỳ dài, hướng đến chứng chỉ FSC để phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu.

Ông Đoàn Văn Hợi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty - cho biết: “Chúng tôi lựa chọn các khu vực phù hợp để chuyển hóa, dự kiến từ 200 - 300 ha rừng trồng sang rừng gỗ lớn, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích”.

Không chỉ DN lớn, nhiều hộ trồng rừng ở Gia Lai cũng thay đổi tư duy sản xuất. Dưới chân đèo Mang Yang, hàng nghìn héc ta keo lai, bạch đàn, sao xanh, gáo vàng phủ xanh các sườn đồi. Địa hình thoai thoải, thổ nhưỡng thuận lợi, diện tích liền vùng lớn tạo lợi thế để phát triển rừng gỗ lớn.

Người dân và cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn kiểm tra rừng trồng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Hơn 10 năm trước, ông Lê Công Khoa (phường An Khê) tìm đến vùng đất Ya Hội khởi nghiệp trồng rừng. Từ những lô rừng nhỏ lẻ, ông kiên trì mở rộng diện tích, trồng keo lai và bạch đàn trên các sườn đồi. Đến nay, ông sở hữu gần 40 ha rừng trồng. Khác với nhiều hộ xung quanh khai thác ở chu kỳ 4 - 5 năm, ông giữ lại gần 15 ha keo lai để phát triển rừng gỗ lớn. Những diện tích đến tuổi khai thác được ông thu hoạch đủ để tái đầu tư. Hiện nhiều diện tích bước sang năm thứ 6 - 7, cây sinh trưởng đồng đều, đường kính và chiều cao đạt tiêu chí rừng gỗ lớn.

“Trồng rừng gỗ lớn cần 10 - 12 năm mới khai thác, nhưng giá trị kinh tế vượt trội. Bình quân 1 ha rừng gỗ lớn sau 10 năm có thể đạt khoảng 300 tấn gỗ, tính ra hiệu quả đầu tư cao hơn rất nhiều. Cái khó của trồng rừng chu kỳ dài, hướng tới rừng gỗ lớn là cần vốn đầu tư ban đầu cao. Chính vì thế chủ rừng rất cần được hỗ trợ về tài chính, chính sách” - ông Khoa chia sẻ.

Rừng gỗ lớn mở hướng phát triển bền vững

Toàn tỉnh hiện có gần 988 nghìn héc ta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng trồng hơn 295 nghìn héc ta. Gia Lai đã trồng gần 10.300 ha rừng gỗ lớn và có hơn 15.600 ha rừng đạt chứng chỉ quản lý bền vững. Đáng chú ý, 46/46 đơn vị chủ rừng đã được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững - “tấm hộ chiếu” để gỗ rừng trồng Gia Lai bước vào các thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro đang trồng thử nghiệm rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh: “Gia Lai có lợi thế lớn để phát triển lâm nghiệp bền vững. Nếu quản lý tốt rừng tự nhiên, phát triển rừng gỗ lớn và mở rộng diện tích rừng chứng chỉ, giá trị rừng trồng có thể tăng thêm 15 - 30%.

Đây không chỉ là lợi ích kinh tế mà còn góp phần ổn định độ che phủ rừng, phòng - chống thiên tai. Sở đã hoàn thiện Đề án phát triển rừng gỗ lớn giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050, trình UBND tỉnh phê duyệt. Mục tiêu đề án là cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định, nâng thu nhập người trồng rừng, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu”.

“Phát triển lâm nghiệp bền vững phải đặt con người và rừng vào trung tâm. Giữ rừng là giữ tài nguyên, còn phát triển rừng gỗ lớn là tạo giá trị lâu dài”.

Ông Trương Thanh Hà-Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ông Trương Thanh Hà-Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - cho biết: Tỉnh còn nhiều dư địa phát triển kinh tế lâm nghiệp, đặc biệt thị trường tín chỉ carbon. “Với rừng tự nhiên rộng lớn, rừng trồng phát triển mạnh và cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, hồ tiêu… nếu kết hợp bảo vệ rừng, phát triển rừng gỗ lớn và khai thác giá trị carbon, ngành lâm nghiệp sẽ mở ra hướng đi bền vững, thu nhập cao hơn từ rừng, tạo sự gắn kết giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường”-ông Hà nói.

Dù triển vọng rộng mở, phát triển rừng gỗ lớn vẫn đối diện khó khăn: thiên tai, sâu bệnh, địa hình xấu, mùa khô kéo dài gây cháy rừng. Rừng gỗ lớn có chu kỳ đầu tư dài, vốn lớn, trong khi DN và người trồng rừng chưa dễ tiếp cận tín dụng ưu đãi. Hạ tầng lâm nghiệp, nhất là đường vận chuyển gỗ, còn hạn chế, gây khó khăn trong sản xuất.

Người dân khai thác gỗ rừng trồng. Ảnh: N.D

Ông Phạm Bá Nghị kiến nghị: “Để rừng gỗ lớn trở thành ngành kinh tế chủ lực, cần sự đồng hành mạnh mẽ từ Nhà nước: chính sách tín dụng dài hạn, lãi suất thấp; cơ chế bảo hiểm rừng gỗ lớn; đầu tư hạ tầng, nghiên cứu và kiểm soát sâu bệnh, thúc đẩy liên kết trồng rừng - chế biến để ổn định đầu ra”.

Tiềm năng lâm nghiệp Gia Lai còn rất lớn, nhiều giá trị đang chờ đánh thức. “Phát triển lâm nghiệp bền vững phải đặt con người và rừng vào vị trí trung tâm. Giữ rừng là giữ tài nguyên, còn phát triển rừng gỗ lớn là tạo giá trị lâu dài” - ông Hà nhấn mạnh.

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện".

Phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR

(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

Du xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Du xuân

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, từ bối cảnh quốc tế bất ổn đến thiên tai khốc liệt cuối năm. Trong thử thách chồng chất, tỉnh Gia Lai vẫn đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng bước vào năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Hàng ngàn người dân và du khách nô nức tham gia lễ hội Chợ Gò tại Tuy Phước vào sáng mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 để mua lộc đầu năm và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Mùng 1 Tết: Rủ nhau trẩy hội xuân Chợ Gò

Văn hóa

(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Thời sự

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

Chuyển động Tết

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

Xã hội

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Mỗi cây nêu dựng lên không chỉ góp thêm sắc xuân, mà còn mang ý nghĩa bảo tồn nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dựng nêu đón Tết - gợi sắc xuân từ mỹ tục xưa

Văn hóa

(GLO)- Dựng cây nêu đón Tết là một phong tục có từ xa xưa trong đời sống văn hóa của người Việt. Mỹ tục này từng bị mai một, tuy nhiên, những năm gần đây đã được nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai phục dựng như một hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Xã hội

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

Du xuân

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

