(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các viện nghiên cứu, tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp chế biến gỗ, hợp tác xã; cùng hơn 100 nông dân trồng rừng đến từ các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 4,7 triệu ha rừng trồng, trong đó diện tích rừng gỗ lớn mới chiếm khoảng 10% diện tích rừng sản xuất. Tính đến giữa năm 2025, cả nước có khoảng 680 nghìn ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC, FSC), tương đương 15% diện tích.

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm-trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện". Ảnh: Dũng Nhân

Nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp-hộ dân-hợp tác xã đang được triển khai tại Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và bước đầu mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Khoảng 90% diện tích rừng trồng hiện thuộc sở hữu hộ gia đình, phần lớn quy mô nhỏ lẻ dưới 4 ha nên khó áp dụng quy trình đồng bộ. Chi phí để được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững còn cao, kỹ thuật canh tác hạn chế, trong khi thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Đặc biệt, yêu cầu minh bạch nguồn gốc gỗ theo EUDR đang đặt ra áp lực lớn, bởi quy định này buộc sản phẩm gỗ xuất khẩu vào EU phải có dữ liệu truy xuất chi tiết.

Cụ thể, các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường này phải chứng minh không làm mất rừng sau ngày 31-12-2020. Toàn bộ hoạt động sản xuất, khai thác, chế biến gỗ phải tuân thủ pháp luật sở tại. Doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm nộp báo cáo giải trình và lưu trữ dữ liệu ít nhất 5 năm.

Quy định này vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội để gỗ Việt Nam tiếp cận các thị trường cao cấp nếu đáp ứng được tiêu chuẩn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Anh Nguyên trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Các tham luận trình bày tại hội thảo cũng xác định mục tiêu đến năm 2030, diện tích rừng gỗ lớn có chứng chỉ tại Việt Nam sẽ đạt 1 triệu ha. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần tập trung phát triển mô hình hợp tác xã-doanh nghiệp-hộ dân, hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ số, blockchain, IoT trong quản lý và truy xuất dữ liệu được coi là giải pháp then chốt. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, đặc biệt là chi phí cấp chứng chỉ và xây dựng quỹ tín dụng xanh cần được hoàn thiện. Ngoài ra, công tác đào tạo, khuyến nông, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân trồng rừng cũng được nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị, bao gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần ban hành hướng dẫn chi tiết về truy xuất nguồn gốc gỗ và có cơ chế hỗ trợ cấp chứng chỉ; chính quyền địa phương cần quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp.

Thêm vào đó, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu chủ động ký hợp đồng bao tiêu, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại; hộ trồng rừng và hợp tác xã tích cực tham gia mô hình liên kết, tuân thủ quy trình quản lý bền vững; hệ thống khuyến nông làm cầu nối trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Hội thảo là dịp để các địa phương, doanh nghiệp và người dân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp phát triển rừng gỗ lớn bền vững, góp phần nâng cao vị thế và giá trị gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu khó tính như Liên minh Châu Âu.