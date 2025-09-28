Tây Gia Lai - điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp

(GLO)- Với diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp hơn 723 nghìn ha, trong đó 631.281 ha là đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng và cây công nghiệp thân gỗ đạt 47%, khu vực phía Tây Gia Lai đang trở thành điểm đến tiềm năng cho nhiều nhà đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp.

Xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, tỉnh đang đẩy mạnh kêu gọi nhiều dự án trồng rừng quy mô lớn vào khu vực này.

Thu hút nhiều dự án quy mô lớn

Đầu năm 2025, Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Phú Vinh Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng rừng sản xuất tại các khoảnh 2, 3, 4, 5, 6 tiểu khu 205 trên địa bàn xã Ia Khươl. Dự án có tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng trên diện tích hơn 190 ha, trong đó, 100 ha trồng cây lâu năm (trắc, sao), hơn 90 ha trồng cây nguyên liệu (keo, bạch đàn).

Ông Võ Đức Hậu-Giám đốc Công ty, cho biết, ngay trong năm nay, Công ty trồng 50 ha, chia đều giữa cây lâu năm và cây nguyên liệu. Hiện Công ty đang hoàn tất thủ tục để triển khai đúng tiến độ.

Với diện tích rừng lớn nhất ở Tây Nguyên, khu vực Tây Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp. Ảnh: Phạm Quý

Trước đó 1 tháng, dự án trồng rừng sản xuất tại xã Mang Yang với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng của Công ty CP Hiếu Phúc Gia Lai cũng được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được triển khai tại khoảnh 3 tiểu khu 496 trên diện tích 50 ha. Bà Trương Thị Thủy-Giám đốc Công ty-chia sẻ: Việc triển khai dự án khá thuận lợi, nhanh chóng khi các thủ tục đều được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ tối đa. Chúng tôi đã hoàn thành thủ tục và đang bắt đầu trồng rừng.

Là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả dự án trồng rừng sản xuất ở khu vực phía Tây tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Nguyễn Gia Lai đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc gần 469 ha keo lai, bời lời với tổng vốn 31,3 tỷ đồng.

“Sản lượng gỗ nguyên liệu thu hoạch sau chu kỳ 7 năm đạt khoảng 150 - 200 m³/năm. Công ty dự kiến khai thác vào năm 2027 và trồng lại vào năm 2028”-ông Trương Đình Vĩnh-Giám đốc Công ty, thông tin.

Đến nay, khu vực Tây Gia Lai đã thu hút được 16 dự án trồng rừng với tổng vốn đăng ký khoảng 312 tỷ đồng. Nhiều DN đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng, trong đó, Công ty TNHH Thương mại Việt Stone Gia Lai đầu tư trồng 540 ha rừng tại xã Ia Tul; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Phước trồng hơn 561 ha rừng tại xã Ia Dreh và 373 ha tại xã Chư A Thai… Đây là minh chứng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các DN đối với lĩnh vực trồng rừng tại khu vực phía Tây Gia Lai.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Phía Tây Gia Lai hiện là khu vực có diện tích rừng lớn nhất ở Tây Nguyên, chiếm 25,2% diện tích rừng toàn vùng và chiếm 4,3% diện tích rừng cả nước. Trong hơn 631 nghìn ha đất có rừng, diện tích rừng tự nhiên chiếm trên 478 nghìn ha, còn lại là rừng trồng. Với lợi thế này, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng của khu vực từ 47% hiện nay lên 47,75% vào cuối năm 2025 và đạt trên 49,2% vào năm 2030.

Gia Lai tiếp tục kêu gọi các dự án trồng rừng, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng của khu vực phía Tây đến cuối năm 2025 đạt 47,75% và trên 49,2% vào năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh triển khai để đạt mục tiêu trên là kêu gọi, thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách cho các dự án trồng rừng sản xuất, trồng rừng kết hợp chăn nuôi và chế biến gỗ. Nguồn vốn này không chỉ góp phần tăng diện tích che phủ rừng mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

Tiềm năng phát triển kinh tế từ trồng rừng tại khu vực phía Tây tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, trong 13 dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp được ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, có 2 dự án trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi quy mô lớn.

Đó là dự án của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải với tổng vốn đầu tư dự kiến 11.000 tỷ đồng và Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi bò Trung Nguyên với tổng vốn đầu tư 4.400 tỷ đồng. Đây được coi là những dự án trọng điểm, tạo động lực mới cho phát triển lâm nghiệp bền vững tại khu vực phía Tây.

Để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nói chung, các nhà đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng nói riêng, Gia Lai đang tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, DN, nhà đầu tư là động lực phát triển và “thành công của DN chính là thành công của tỉnh”. Tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Cụ thể, tỉnh ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm, trong đó có lâm nghiệp. Thủ tục hành chính được rút ngắn một nửa so với quy định của Trung ương nhờ cơ chế “một cửa, một đầu mối”…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai luôn cầu thị, đồng hành cùng DN, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, lâu dài và hiệu quả cho cộng đồng DN.

Đây là những động thái quyết liệt của tỉnh trong việc biến khu vực phía Tây trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. Sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền đến DN không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững cho người dân.