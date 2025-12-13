2 chính sách thiết thực hỗ trợ sinh kế cho nông dân, ngư dân

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5 diễn ra từ ngày 8 đến 9-12, HÐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua 65 nghị quyết quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho nhiều lĩnh vực phát triển.

Trong số đó, 2 nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai và hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, được xem là những quyết sách tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu 2 nghị quyết này đến bạn đọc.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh là bước đi quan trọng bảo vệ năng lực sản xuất nông nghiệp, ổn định vùng nguyên liệu và tạo đệm an sinh cho người dân.

Người nuôi tôm ở xã Đề Gi khôi phục bờ bao, vệ sinh ao nuôi sau bão lũ để chuẩn bị tái đầu tư. Ảnh: H.Thương

Nghị quyết quy định đối tượng thụ hưởng mở rộng, bao gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, HTX, DN vừa và nhỏ (không bao gồm DN thuộc LLVT) có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất muối. Đây chính là những nhóm chịu tác động trực tiếp khi thiên tai xảy ra, dịch hại bùng phát.

Việc mở rộng này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn thể hiện quan điểm điều hành của tỉnh: Hỗ trợ phải đến đúng những lực lượng đang duy trì chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản, góp phần giữ ổn định an ninh lương thực và vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Bên cạnh đó, nghị quyết quy định chi tiết các mức hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại và loại sản xuất. Cụ thể, đối với diện tích lúa thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 6-10 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 3-5 triệu đồng/ha; diện tích mạ thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha; diện tích cây trồng khác hằng năm thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 6-15 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 3-7,5 triệu đồng/ha; diện tích cây trồng lâu năm thiệt hại trên 70% hỗ trợ 12-60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 6-30 triệu đồng/ha.

Đối với diện tích lâm nghiệp bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 8 - 60 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 4-30 triệu đồng/ha.

Đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản), trong đó nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm) được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè được hỗ trợ 30 triệu đồng/100 m3; nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.

Đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm diện tích đang sản xuất hoặc diện tích có muối đã được tập kết tại ruộng) được hỗ trợ từ 3 - 4 triệu đồng/ha.

Đồng thời, nghị quyết cũng quy định rõ mức hỗ trợ cụ thể đối với vật nuôi.

Về nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng (trừ DN vừa và nhỏ), 80% là ngân sách trung ương; 20% còn lại do các xã, phường vùng III tự đảm bảo 100% kinh phí thực hiện; các xã, phường vùng IV thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách xã, phường tự đảm bảo 50%.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho DN vừa và nhỏ, sử dụng ngân sách cấp tỉnh và nguồn tài chính hợp pháp khác.

▪ Ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đây còn là cam kết của tỉnh trong đồng hành với người dân Những năm gần đây, tình hình hạn hán kéo dài, giông lốc, sạt lở, mưa lớn bất thường, sương muối… liên tục gây thiệt hại trên diện rộng. Không ít vùng sản xuất bị mất trắng, nhiều hộ dân rơi vào đứt gãy sinh kế, nợ nần gia tăng, nguy cơ tái nghèo hiện hữu. Trong bối cảnh đó, nghị quyết mới là bước đi cần thiết, cụ thể hóa Nghị định số 09/2025/NĐ-CP của Chính phủ; phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm bảo đảm việc hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là cam kết của tỉnh trong việc đồng hành với người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tạo ra sức ép lớn đối với nông nghiệp. Khi ban hành, chính sách sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Mức hỗ trợ rõ ràng và khả thi giúp người dân tái sản xuất nhanh hơn, hạn chế hiện tượng bỏ đất, bỏ chuồng trại sau thiên tai. Chính sách cũng góp phần bảo vệ vùng nguyên liệu-yếu tố sống còn với các ngành chế biến và xuất khẩu của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây, lâm sản… Nếu vùng nguyên liệu bị tổn thương diện rộng mà không có sự hỗ trợ nhanh, chuỗi giá trị nông nghiệp toàn tỉnh có thể bị đứt gãy. ▪ Ông VÕ VĂN TÀI, Chủ tịch UBND xã Ðề Gi: Chính sách thiết thực Xã Đề Gi chịu thiệt hại nặng do bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử giữa cuối tháng 11 vừa qua. Đề Gi có 166 ha mặt nước nuôi thủy sản bị cuốn trôi, nhiều hộ mất trắng con giống và hư hỏng ao nuôi. Chính quyền xã đã huy động cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân gia cố hồ nuôi; đồng thời làm việc với các ngân hàng để có chính sách hỗ trợ vốn cho hộ nuôi tái đầu tư sản xuất. Việc tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật tạo nguồn lực quan trọng, giúp người dân có điều kiện tái đầu tư. Trên cơ sở số liệu báo cáo của các hộ dân và diện tích bị thiệt hại, UBND xã sẽ sớm triển khai chính sách để kịp thời giúp người dân tiếp cận các nguồn hỗ trợ, nhanh chóng tái đầu tư phát triển kinh tế. ▪ Ông Phạm Văn Đức-Chủ tịch UBND xã Ia Tul: Có cơ chế để chủ động hơn trong hỗ trợ sau thiên tai Sau 2 trận bão và lũ lịch sử vừa qua, rất nhiều diện tích cây trồng của người dân xã Ia Tul bị mất trắng. Thiệt hại nặng nhất là khu vực buôn Jứ ngập sâu 3 m, rẫy mì, mía, thuốc lá của người dân bị lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp, không còn khả năng phục hồi. Lòng sông Tul (thuộc buôn Tơ Khế) bị mở rộng gấp ba lần; khoảng 300 ha cây trồng (mì, điều…) bị thiệt hại, trong đó phần lớn diện tích bị xóa sổ hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp lần này được người dân mô tả bằng hai chữ “mất trắng”, vì đây vốn là kế sinh nhai chính của bà con người Jrai. Nghị quyết có hiệu lực sẽ giúp địa phương có cơ chế chủ động, quy trình hỗ trợ rõ ràng, minh bạch và đơn giản, tránh chậm trễ - yếu tố có thể khiến người dân bỏ lỡ mùa vụ. Xã sẽ nhanh chóng triển khai để hỗ trợ bà con khôi phục lại sản xuất. ▪ Ông Ksor Tuýt-người dân buôn Tơ Khế, xã Ia Tul: Kịp thời khôi phục sản xuất, không bỏ lỡ mùa vụ 2 đợt thiên tai bão, lũ vừa qua quét sạch 2,1 ha mì của gia đình tôi, trong khi chỉ còn vài ngày nữa đến vụ thu hoạch. Đất bị bồi lấp lớp cát dày nửa mét, việc khôi phục sản xuất gần như không thể trong ngắn hạn. Thiệt hại do thiên tai quá lớn khiến chúng tôi bàng hoàng. Khi nghe tin có chính sách hỗ trợ, ai cũng phấn khởi và mong tỉnh, xã triển khai nhanh, đúng đối tượng để kịp thời khôi phục sản xuất, không bỏ lỡ mùa vụ kế tiếp. Chúng tôi kỳ vọng nghị quyết sẽ là nền tảng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện các chính sách bảo vệ sản xuất trong bối cảnh khí hậu cực đoan còn kéo dài. ▪ Ông Phạm Văn Tài-người dân thôn An Xuyên 3, xã An Lương: Mong nghị quyết sớm được triển khai Do ảnh hưởng của bão số 13 và triều cường dâng cao vào đêm 6.11, hơn 3.500 m² hồ tôm cá đầu tư gần 700 triệu đồng của gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn. Chính quyền xã đã thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu và hướng dẫn khôi phục ao đầm, tiếp cận vốn vay mới. Khi biết tỉnh có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiệt hại do thiên tai, gia đình tôi rất phấn khởi. Chính sách hỗ trợ này giống như một cú hích quan trọng để những hộ mất trắng như chúng tôi mạnh dạn tái đầu tư, sớm ổn định thu nhập. Mong rằng nghị quyết sớm đi vào thực tế.

Giúp ngư dân ổn định cuộc sống sau khi giải bản tàu cá

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh không chỉ đơn thuần là một gói hỗ trợ kinh phí.

Đây là điểm tựa giúp chủ tàu và các hộ gia đình liên quan có điều kiện tìm kiếm sinh kế mới, ổn định cuộc sống khi buộc phải đưa tàu ra khỏi hoạt động khai thác.

Tàu đánh bắt thủy sản neo đậu tại Cảng cá Đề Gi. Ảnh: Nguyễn Hân

Mục tiêu của chính sách là loại bỏ những tàu cá không đủ tiêu chuẩn ra khỏi hệ thống quản lý, qua đó xóa bỏ triệt để phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc gỡ bỏ “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu.

Đồng thời, chính sách tạo nền tảng để tái cơ cấu đội tàu theo hướng giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cung cấp cơ chế tài chính (hỗ trợ phá dỡ vỏ tàu, máy tàu) và chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho chủ tàu, thuyền viên bị ảnh hưởng nhằm giúp ngư dân chuyển đổi nghề, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong việc thực thi pháp luật và tái cơ cấu ngành thủy sản.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ giải bản tàu cá được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị đóng mới vỏ tàu, tùy theo thời gian hoạt động.

Cụ thể, tàu cá có thời gian hoạt động dưới 5 năm được hỗ trợ 80% giá đóng mới vỏ tàu, mức hỗ trợ 21,795 triệu đồng/tấn đăng ký; tàu cá hoạt động từ 5 năm đến dưới 10 năm được hỗ trợ 70% giá đóng mới vỏ tàu, mức hỗ trợ 19,075 triệu đồng/tấn đăng ký; tàu cá hoạt động từ 10 năm đến dưới 20 năm được hỗ trợ 60% giá trị đóng mới vỏ tàu, mức hỗ trợ 16,35 triệu đồng/tấn đăng ký; tàu cá hoạt động từ 20 năm trở lên được hỗ trợ 50% giá trị đóng mới vỏ tàu, mức hỗ trợ 13,625 triệu đồng/tấn đăng ký; hỗ trợ 70% giá máy chính đối với tàu cá đã qua sử dụng, mức hỗ trợ 591,5 ngàn đồng/CV.

Mức hỗ trợ này chỉ chi trả một lần, chưa bao gồm chi phí thực tế cho việc tháo dỡ và tiêu hủy tàu. Thời gian áp dụng các chính sách nêu trên kéo dài đến hết ngày 31-12-2026.

Đối với hỗ trợ đào tạo nghề, chủ tàu và các thành viên trong cùng hộ gia đình đang sinh sống thực tế, thuộc diện có tàu cá giải bản, được hỗ trợ một lần bằng tiền nếu tham gia học nghề.

Chính sách bao gồm hỗ trợ chi phí đào tạo mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng/khóa học; hỗ trợ tiền ăn 900 nghìn đồng/người/tháng/khóa học; hỗ trợ tiền đi lại 200 nghìn đồng/người/khóa học. Thời gian hỗ trợ học nghề tối đa không quá 3 tháng.

Trong nhóm hỗ trợ giải quyết việc làm, ngư dân được ưu tiên tiếp cận các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; hỗ trợ vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ ven biển do tỉnh triển khai.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho chính sách này là gần 138 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư quan trọng nhằm bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của tỉnh trong giai đoạn chống vi phạm IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.