Sẽ ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các quyết sách quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã được xem xét, quyết định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku). Ảnh: Minh Phương

Kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có khối lượng nội dung rất lớn, với 104 báo cáo, 63 tờ trình và 65 dự thảo nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Qua đó, giúp HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng đắn, sát với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư; bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống, triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh”-Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát, đặc biệt đối với các gia đình bị nạn, bị thiệt hại, mất người thân trong các trận bão lũ vừa qua. HĐND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Minh Phương

Đồng thời, HĐND tỉnh kêu gọi các tổ chức, đồng bào, chiến sĩ trong tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân các địa phương bị nhiều thiệt hại vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả bão, lụt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung, trong bối cảnh tình hình cả nước và trong tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu đạt; nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 107,7% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 13,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8% so với cùng kỳ; trong đó vốn Nhà nước ước tăng 11,5%; vốn khu vực ngoài Nhà nước ước tăng 7,6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước tăng 5,4%.

Các hoạt động văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh được tăng cường; trật tự xã hội giữ vững; đời sống nhân dân ổn định, một bộ phận tiếp tục được cải thiện.

Những kết quả này góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trân trọng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ trong toàn tỉnh đã đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, quyết định

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Minh Phương

Tại kỳ họp, các địa biểu được nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp giữa năm 2025 và các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2025; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã trình bày 61 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Các ban HĐND tỉnh cũng đã có báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trình bày 20 tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trong đó, nổi bật là chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện nhiều dự án, trong đó có đề nghị chuyển 107,50 ha rừng tự nhiên nhằm triển khai dự án Hồ chứa nước Ia Thul-công trình tạo nguồn nước tưới cho khoảng 8.600 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho gần 28.500 người, kết hợp giảm lũ hạ du và phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ia Tul và Ia Rsai.

Cùng với đó là các tờ trình liên quan chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng sản xuất để thực hiện các dự án: trang trại cây ăn quả đạt chuẩn VietGAP kết hợp kho lạnh; khai thác đất làm vật liệu san lấp tại Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn Tây; dự án Khu cải táng, mai táng tại xã Cát Tiến…

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất lên đến 60 triệu đồng/ha đối với cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ cây, vườn đầu dòng thuộc nhóm cây lâu năm, khi bị thiệt hại trên 70%. Các mức hỗ trợ còn lại dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng/ha tùy mức độ thiệt hại và đối tượng sản xuất.

Dự thảo cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với thiệt hại xảy ra từ ngày 1-9-2024 nhưng chưa được nhận hỗ trợ theo chính sách cũ. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025, Nghị quyết sẽ làm cơ sở pháp lý quan trọng để Gia Lai triển khai hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Minh Trưởng thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình liên quan đến lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Trưởng-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai có 135 xã, phường với 44 thành phần dân tộc; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 831.497 người, chiếm gần 25% dân số.

Việc triển khai chính sách dân tộc còn bất cập do trước khi sáp nhập, tỉnh Bình Định (cũ) đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, trong khi tỉnh Gia Lai (cũ) chưa có chính sách tương ứng, dẫn đến không thống nhất đối tượng thụ hưởng trên toàn tỉnh.

Để khắc phục hạn chế này, UBND tỉnh có tờ trình đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Dự kiến, người có uy tín được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí khoảng 6.558 triệu đồng/năm, tương đương 32.790 triệu đồng cho cả giai đoạn 2026-2030. “Nghị quyết nhằm bảo đảm thống nhất chính sách, phát huy vai trò người có uy tín trong vận động quần chúng, giữ gìn an ninh trật tự và phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước”-ông Trưởng nhấn mạnh.

Từ các nội dung tờ trình và dự thảo dự thảo nghị quyết đã được trình bày tại ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày 9-12 và xem xét trước khi quyết nghị thông qua tại kỳ họp lần này.