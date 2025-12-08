Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

(GLO)- Sáng 8-12, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: Minh Phương

Dự Kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2025-năm đầu tiên tỉnh Gia Lai vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau khi hợp nhất Gia Lai (cũ) và Bình Định. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức không nhỏ khi bộ máy mới phải nhanh chóng ổn định, vận hành hiệu quả trên tất cả các mặt.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dấu mốc định hình tầm nhìn và khát vọng phát triển cho toàn giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Kỳ họp lần này có khối lượng nội dung rất nhiều, với 104 báo cáo, 63 tờ trình và 65 dự thảo nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Minh Phương

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Từ đó, HĐND tỉnh sẽ xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng khi tỉnh Gia Lai vừa hoàn thành việc sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân đã giúp tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật; nhất là kinh tế duy trì đà tăng trưởng, thu hút đầu tư đạt hơn 172 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 157 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và du lịch đều vượt kế hoạch.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Minh Phương

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Năm 2026 là năm bản lề, vừa diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, vừa là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh tỉnh chịu thiệt hại lớn sau 2 đợt thiên tai.

Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, triển khai hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, cụ thể hóa đầy đủ chính sách vào nghị quyết năm 2026.

Trọng tâm là đẩy nhanh kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách 2026, sớm giao kế hoạch chi tiết và phân cấp mạnh cho cơ sở, nhất là các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tín dụng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với tinh thần dân chủ-kỷ cương-đổi mới- phát triển, Kỳ họp thứ 5 sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku). Ảnh: Minh Phương

Theo báo cáo tại Kỳ họp, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự đồng lòng của nhân dân, trong năm 2025 tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực: 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 107,7% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,8%; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng-an ninh giữ vững.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; các báo cáo kết quả công tác, thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh và các sở ngành trình kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền năm 2025; xem xét, quyết nghị các dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực theo thẩm quyền; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.