Gia Lai chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp. Ảnh: P.L

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công thương; lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Trung tâm ICISE và Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về lựa chọn bộ nhận diện, biểu trưng và khẩu hiệu cho Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề án tổ chức sự kiện. Theo đó, ngoài hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tỉnh Gia Lai dự kiến đề xuất và chủ trì tổ chức 100 hoạt động. Trong số này có 21 sự kiện quốc tế và 79 sự kiện trong nước, thuộc các lĩnh vực: du lịch, văn hóa, thể thao, khoa học, báo chí, hội nghị và hội thảo của các sở, ngành.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: P.L

Cuộc họp cũng cho ý kiến về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 và các tiểu ban: Tài chính - Tài trợ; Nội dung - Kỹ thuật; Truyền thông; Lễ tân, Hậu cần; An ninh trật tự; Y tế và Môi trường.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia, bảo đảm các hoạt động được tổ chức đặc sắc, sáng tạo, tạo điểm nhấn nổi bật.

Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Đặng Huy Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ khẳng định vị thế, vai trò và tiềm năng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, mà còn là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc và tiềm năng du lịch của Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Nội dung tuyên truyền được xây dựng theo từng chủ đề cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn triển khai. Các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện dự thảo khung chương trình, rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch nhằm bảo đảm chất lượng và tính đồng bộ. Triển khai ngay các hạng mục liên quan đến hạ tầng đô thị nhằm tạo diện mạo mới cho tỉnh trong Năm Du lịch Quốc gia.

Các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng chuỗi sự kiện xuyên suốt từ tháng 1 đến tháng 12-2026, gắn với ẩm thực, văn hóa, xúc tiến đầu tư... Các cơ quan, đơn vị phải cộng đồng trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.