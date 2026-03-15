Phê duyệt kế hoạch dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2026 (nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại) của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam-tỉnh Gia Lai”.

Dự án do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Theo quyết định, năm 2026, dự án tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng ven biển trong thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng quản lý rủi ro thiên tai và thúc đẩy các mô hình phát triển bền vững phù hợp với điều kiện địa phương.

Người dân phường Quy Nhơn Đông chung tay vệ sinh bãi biển Nhơn Lý. Ảnh: Phan Tuấn

Tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện trong năm 2026 là 516.685 CAD, tương đương khoảng 9,29 tỷ đồng. Trong đó, 232.831 CAD (khoảng 4,19 tỷ đồng) là nguồn vốn năm 2025 chuyển sang và 283.854 CAD (khoảng 5,1 tỷ đồng) là vốn kế hoạch năm 2026 đã được phê duyệt trong kế hoạch tổng thể của dự án.

Kiểm tra, đánh giá rạn san hô tại khu vực Hòn Sẹo (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: ĐVCC

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ nội dung được phê duyệt, chủ trì tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

Dự án “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm tăng cường khả năng thích ứng của các cộng đồng ven biển trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ sinh kế người dân và phát triển bền vững khu vực ven biển của tỉnh.