Phê duyệt kế hoạch dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

NGỌC NGA
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2026 (nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại) của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam-tỉnh Gia Lai”. 

Dự án do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Theo quyết định, năm 2026, dự án tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng ven biển trong thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng quản lý rủi ro thiên tai và thúc đẩy các mô hình phát triển bền vững phù hợp với điều kiện địa phương.

Người dân phường Quy Nhơn Đông chung tay vệ sinh bãi biển Nhơn Lý. Ảnh: Phan Tuấn

Tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện trong năm 2026 là 516.685 CAD, tương đương khoảng 9,29 tỷ đồng. Trong đó, 232.831 CAD (khoảng 4,19 tỷ đồng) là nguồn vốn năm 2025 chuyển sang và 283.854 CAD (khoảng 5,1 tỷ đồng) là vốn kế hoạch năm 2026 đã được phê duyệt trong kế hoạch tổng thể của dự án.

Kiểm tra, đánh giá rạn san hô tại khu vực Hòn Sẹo (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: ĐVCC

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ nội dung được phê duyệt, chủ trì tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

Dự án “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm tăng cường khả năng thích ứng của các cộng đồng ven biển trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ sinh kế người dân và phát triển bền vững khu vực ven biển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

(GLO)- Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 2-3, một người dân khi lưu thông qua tuyến đường tránh, đoạn qua trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đã phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường trong tình trạng co giật. Người này lập tức chạy đến Công an xã Ia Pa (cách hiện trường khoảng 700 m) để trình báo.

Gia Lai: Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

(GLO)- Sáng 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cùng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

