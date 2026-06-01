Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng tại xã An Lão

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão.

Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão hiện được giao quản lý hơn 17.580 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 4 xã, với địa hình rộng, phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và cháy rừng trong mùa khô.

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng tại xã An Lão . Ảnh: X.Đ

Trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 31 đợt tuyên truyền với hơn 2.200 lượt hộ dân tham gia; duy trì giao khoán bảo vệ gần 15.900 ha rừng cho cộng đồng dân cư; tổ chức 15 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Đồng thời, triển khai nhiều đợt phá bỏ cây trồng, hàng rào trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao.

Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão đã xây dựng phương án PCCC rừng từ đầu năm, kiện toàn lực lượng, phân công trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nắng nóng; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng cháy rừng. Đến nay, trên toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào.

﻿Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra vùng trồng giống cây bản địa tại tiểu khu 17, xã An Vinh. Ảnh: X.Đ

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đơn vị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng và các hành vi xâm hại rừng vẫn còn tiềm ẩn, đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình rừng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

