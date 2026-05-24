Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

(GLO)- Ngày 24-5, tại phường Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới năm 2026.

Tham dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 có đại diện các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành; thường trực các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, thiếu nhi, người dân và các lực lượng tham gia chiến dịch.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng”. Chiến dịch hướng về cơ sở, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi và đồng hành cùng người dân.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Ảnh: D.L

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện sát với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường tổ chức hoạt động chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

“Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đạt kết quả thiết thực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh cần bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều phối và triển khai các hoạt động tình nguyện” - anh Hiệp nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn, đại diện các cơ sở Đoàn phát biểu hưởng ứng. Ảnh: D.L

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch gồm 21 thành viên do Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng ban; đồng thời thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện để triển khai 1 chương trình và 5 chiến dịch trọng tâm, gồm: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Trong đó, chiến dịch “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số” là hoạt động mới, mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện và công bố 11 chỉ tiêu cụ thể của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Ảnh: D.L

Dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Gia Lai trao bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai tại chương trình, như: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng TMN hỗ trợ 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ (80 triệu đồng) cho em Mai Nguyễn Anh Thùy (học sinh Trường Tiểu học Canh Thuận, xã Vân Canh); Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam trao công trình “Thắp sáng quê hương” tại xã Nhơn Châu (120 triệu đồng); Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức trao 2.000 thẻ chăm sóc răng (4 tỷ đồng) cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; Công ty Cổ phần giáo dục EDUCA trao tặng 3 tháng trại hè trực tuyến (1 tỷ đồng) gồm các nội dung tiếng Anh, STEAM, AI và Kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, Tỉnh đoàn cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao 30 suất quà (500 nghìn đồng/suất, gồm 300 nghìn đồng tiền mặt và quà) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhơn; đồng thời trao 100 suất quà (1,3 triệu đồng/suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho các hộ dân khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động đồng loạt được triển khai, như: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh và các Tổ Công nghệ số cộng đồng, tập huấn AI cho học sinh, diễn đàn truyền thông bảo vệ môi trường, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao các công trình thanh niên…