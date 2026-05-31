Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, ngày 31-5, Đoàn phường Quy Nhơn cùng các đơn vị triển khai hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Tại chương trình, Ban tổ chức tặng 20 suất quà (300 nghìn đồng/suất, gồm tiền mặt và quà); tặng 2 góc học tập (1 triệu đồng/góc), trao kinh phí hỗ trợ cho 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/em).

tang-qua-tuyen-truyen-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-7-5094.jpg
Tặng quà cho học sinh tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhận đỡ đầu em Nguyễn Hoàng Dung (lớp 5B, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/năm. Dung khuyết tật chân, đi lại bất tiện, gia đình khó khăn.

tang-qua-tuyen-truyen-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-9-3586.jpg
Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhận đỡ đầu em Nguyễn Hoàng Dung. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tặng 2 bình chữa cháy cho nhà trường. Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iGiaLai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho học sinh, giáo viên nhà trường.

tang-qua-tuyen-truyen-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-10.jpg
tang-qua-tuyen-truyen-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-11.jpg
Tuyên truyền, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tặng 2 bình chữa cháy cho Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVCC
tang-qua-tuyen-truyen-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-tran-hung-dao-8.jpg
Triển khai mô hình "Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số" tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

Chuyển động trẻ

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

null