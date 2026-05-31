Tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, ngày 31-5, Đoàn phường Quy Nhơn cùng các đơn vị triển khai hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Tại chương trình, Ban tổ chức tặng 20 suất quà (300 nghìn đồng/suất, gồm tiền mặt và quà); tặng 2 góc học tập (1 triệu đồng/góc), trao kinh phí hỗ trợ cho 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/em).

Tặng quà cho học sinh tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhận đỡ đầu em Nguyễn Hoàng Dung (lớp 5B, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/năm. Dung khuyết tật chân, đi lại bất tiện, gia đình khó khăn.

Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhận đỡ đầu em Nguyễn Hoàng Dung. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tặng 2 bình chữa cháy cho nhà trường. Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iGiaLai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Tuyên truyền, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tặng 2 bình chữa cháy cho Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVCC