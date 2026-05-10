Em Bùi Ngân Khánh đạt giải nhì cuộc thi “Cây bút tuổi hồng”

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng vừa thông báo kết quả cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút tuổi hồng” năm học 2025-2026.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 8 giải cho các tập thể, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Về giải cá nhân, ở thể loại truyện ngắn, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 18 giải khuyến khích cho các tác giả.

Em Bùi Ngân Khánh (lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia Pa) là 1 trong 2 học sinh của tỉnh Gia Lai đạt giải cuộc thi “Cây bút tuổi hồng”. Ảnh: NVCC

Ở thể loại thơ, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 13 giải khuyến khích cho các tác giả. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 học sinh đạt giải, gồm: em Bùi Ngân Khánh (lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia Pa) đạt giải nhì; em Nguyễn Thanh Quân (lớp 2.4, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường An Phú) đạt giải ba.

Cuộc thi dành cho các em thiếu nhi từ 7 - 15 tuổi trên toàn quốc. Với chủ đề “Mái trường em yêu”, bài dự thi là các sáng tác có nội dung: những kỷ niệm bên thầy cô, bè bạn và mái trường cùng những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả; những khoảnh khắc đáng nhớ dưới mái trường thân yêu giúp tác giả thay đổi, trưởng thành; những câu chuyện về tình bạn hồn nhiên, vô tư; những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của mái trường nơi tác giả theo học…

Tác phẩm phải là sáng tác của chính tác giả, chưa đăng tải hoặc phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi tác phẩm dự thi không quá 1.000 chữ. Các tác giả có thể lựa chọn tham gia cuộc thi theo thể loại: thơ, truyện ngắn.

Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 5-2026.

