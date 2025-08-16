Gia Lai đạt 1 giải A, 2 giải B tại Cuộc vận động sáng tác về Công an nhân dân

(GLO)- Chiều 15-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “Công an nhân dân - 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành”.

Cuộc vận động được Bộ Công an phát động từ tháng 2-2025, thu hút hơn 1.000 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên dự thi.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị-Bộ Công an (giữa) cùng các tác giả Gia Lai. Ảnh: NVCC

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm ký, truyện ngắn đã phản ánh khá toàn diện hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trên các lĩnh vực, qua đó tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong 80 năm qua.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, giàu cảm xúc; một số cây bút trẻ đã chịu khó tìm tòi, đổi mới trong cách thức thể hiện, góp phần tạo nên sự sinh động, hấp dẫn cho Cuộc vận động sáng tác.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 15 giải A, 20 giải B và 25 giải C. Riêng tỉnh Gia Lai có 9 tác giả đạt giải, gồm 1 giải A, 2 giải B và 6 giải C.

Trung tá Trần Thị Thúy Trinh (bìa phải) và Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (bìa trái) cùng đồng nghiệp tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Trong đó, Trung tá Trần Thị Thúy Trinh (Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Gia Lai) xuất sắc đạt giải A với tác phẩm Ama Vân của buôn làng (thể loại ký). Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Công an phường An Phú, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) đạt giải B với truyện ngắn Mùa đót làng K’Dang; nhà thơ, nhà văn Lê Vi Thủy (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) đạt giải B với truyện ngắn Những mảnh ghép.

Các tác giả: Phạm Đức Long, Trương Thị Chung, Võ Thị Mỹ Hạnh, Võ Đình Duy, Phan Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Bảo Hân đạt giải C.