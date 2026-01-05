Trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), từ ngày 5 đến 9 - 1, Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc”.

Không gian trưng bày xếp sách nghệ thuật với hơn 200 tài liệu, sách, cùng với trình chiếu video, ảnh, tư liệu số hóa, lắp đặt pa nô thể hiện nội dung giới thiệu: lịch sử ra đời của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946; ý nghĩa lịch sử, chính trị, pháp lý của Quốc hội khóa I; quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp nổi bật của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm; vai trò của đại biểu quốc hội, cử tri và nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 200 đầu sách, tài liệu trưng bày phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.