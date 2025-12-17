Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

(GLO)- Sáng 17-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các thế hệ ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ ĐBQH tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; đồng thời giao lưu với chủ đề “Ký ức người đại biểu nhân dân”.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn giữ vững vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Quốc hội, hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Hòa chung vào dòng chảy lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ) qua các thời kỳ đã có những đóng góp vô cùng quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quốc gia, dân tộc; từ đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống; từ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm của ĐBQH, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia tích cực, góp phần đưa tiếng nói từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến với nghị trường Quốc hội.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh dự buổi gặp mặt.

﻿Ảnh: Đức Thụy

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Những kết quả hoạt động và đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tiếp nối truyền thống đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XV đã nỗ lực phấn đấu, có những đóng góp xứng đáng, viết tiếp truyền thống của các thế hệ ĐBQH tỉnh nhà.

Với chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, tại các kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH khóa XV của tỉnh Gia Lai đã tham gia phát biểu hơn 770 lượt ý kiến, góp phần quyết định nhiều chính sách, quyết sách lớn.

Từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương, từ lắng nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị của người dân, qua nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, các ĐBQH đại diện cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân ở địa phương.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định, Đoàn sẽ tiếp nối truyền thống, tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu của nhân dân. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Trong không khí đoàn kết, ấm áp nghĩa tình nhưng cũng đầy trách nhiệm này, chúng ta tự hào nhìn lại di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã để lại. Đó là di sản của lòng yêu nước nồng nàn, của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; di sản của sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XV xin được kế thừa và phát huy di sản vô giá đó. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sự hợp nhất của hai tỉnh Gia Lai và Bình Định đã đặt lên vai Đoàn ĐBQH tỉnh một trọng trách lớn lao hơn, một sứ mệnh mới, đồng thời kế thừa truyền thống của 2 Đoàn ĐBQH Gia Lai, Bình Định”.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đại biểu đi trước, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai các khóa tiếp theo sẽ tiếp nối truyền thống, tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu của nhân dân.

Qua đó, góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hiện đại tiến bộ, tạo hành lang pháp lý để Việt Nam, trong đó có tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quý báu của các thế hệ ĐBQH tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ ĐBQH, mà còn là dịp tăng cường sự gắn bó, tiếp nối trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương Gia Lai trong giai đoạn mới.

“Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí ĐBQH qua các thời kỳ.

Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mà còn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung và nhân sự để giới thiệu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” - Bí thư Tỉnh ủy mong muốn.

Ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội, ĐBQH các khóa X, XI, XII, XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Phát huy truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng các thế hệ ĐBQH tỉnh nhà sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh người đại biểu nhân dân tận tâm, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, vì dân; đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước.