(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam trao quyết định thành lập Tổ tự quản mô hình điểm cho Chi hội Tin lành Khu Sáu. Ảnh: Trương Tuấn

Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập Tổ tự quản mô hình điểm gồm 7 thành viên. Các đơn vị ký cam kết triển khai mô hình với các nhóm nội dung trọng tâm: Tập trung tuyên truyền, vận động tín đồ nâng cao nhận thức, trách nhiệm; triển khai các giải pháp, hoạt động cụ thể nhằm thay đổi hành vi theo hướng tích cực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành chuyên đề sinh hoạt thường kỳ của Chi hội Tin lành Khu Sáu; vận động tín đồ và người dân trong khu phố xóa bỏ những hủ tục, thói quen sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm tăng biến đổi khí hậu...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung (thứ 2 từ trái sang) tặng thùng rác cho các hộ dân. Ảnh: Trương Tuấn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 50 thùng rác cho các hộ dân thuộc Chi hội Tin lành Khu Sáu. Việc xây dựng mô hình điểm góp phần phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.