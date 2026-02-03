Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai kết nghĩa với buôn Ji

Đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo tại buôn Ji. Ảnh: Thanh Tâm

Buôn Ji có 176 hộ với hơn 800 người dân, trong đó, đồng bào dân tộc Jrai chiếm gần 98%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Toàn buôn hiện còn 18 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo và 8 hộ gia đình chính sách, người có công.

Tại lễ kết nghĩa, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Công ty TNHH Nông trại xanh và buôn Ji đã ký kết biên bản kết nghĩa, thống nhất triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Định kỳ, các bên sẽ tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Dịp này, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Công ty TNHH Nông trại xanh đã trao quà lưu niệm cho cán bộ và nhân dân buôn Ji; đồng thời tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của buôn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.