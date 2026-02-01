Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Dư Keo và Sur A

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 31-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Dư Keo và Sur A (xã Ia Ko). 

toa-an-nhan-dan-tinh-gia-lai-va-lang-du-keo-ky-ket-bien-ban-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và đại diện làng Dư Keo ký kết biên bản kết nghĩa. Ảnh: Minh Chí

Làng Dư Keo hiện có 215 hộ với 926 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Làng hiện còn 21 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo. Còn làng Sur A có 386 hộ với 1.986 nhân khẩu, hơn 82% là đồng bào dân tộc thiểu số; có 26 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo.

toa-an-nhan-dan-tinh-gia-lai-va-lang-sur-a-ky-ket-bien-ban-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và đại diện làng Sur A ký kết biên bản kết nghĩa. Ảnh: Minh Chí

Theo nội dung kết nghĩa, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai hỗ trợ làng Dư Keo và làng Sur A phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân; đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Trọng tâm là hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu, xây dựng nông thôn mới; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo phát triển kinh tế. Tuyên truyền pháp luật, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao...

trao-cac-suat-qua-cho-ho-ngheo-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-va-gia-dinh-nguoi-co-cong-cua-lang-du-keo.jpg
Trao quà cho gia đình người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trao tặng 88 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho gia đình người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của 2 làng; tặng mỗi làng một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Chi đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh cũng trao 100 phần quà cho trẻ em.

