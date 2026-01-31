Gia Lai củng cố thế trận quốc phòng toàn dân từ các chương trình kết nghĩa

(GLO)- Thông qua chương trình kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước được củng cố từ cơ sở.

Chung tay xây dựng nền biên phòng toàn dân

Đầu năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình kết nghĩa với UBND các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Thống Nhất, An Phú và xã Gào.

Chương trình xác định rõ trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các bên, trọng tâm là công tác chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết giao ước kết nghĩa với UBND phường Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú và xã Gào. Ảnh: P.D

Cùng với đó, các bên thống nhất đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động tham gia huấn luyện, diễn tập, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chương trình phối hợp chú trọng triển khai các hoạt động hướng về nhân dân khu vực biên giới thông qua nhiều mô hình, chương trình thiết thực như: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”...

Từ những việc làm cụ thể, chương trình góp phần chăm lo đời sống người dân, củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - khẳng định: Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Thông qua các nội dung, phần việc cụ thể, chương trình góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng-an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Từ thực tiễn địa phương, ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy phường Pleiku - cho rằng: Mặc dù mỗi phường, xã có điều kiện và đặc thù riêng, song đều chung quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Việc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tạo điều kiện để các bên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững

Việc ban hành quy chế kết nghĩa giai đoạn 2025-2030 đã xác định rõ trách nhiệm của các bên, tạo cơ sở để chương trình phối hợp được triển khai đồng bộ, đi vào thực chất, chiều sâu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để lực lượng BĐBP và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành xây dựng khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, phát triển bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hội nghị kết nghĩa giữa Sư đoàn 320 với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các phường: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và xã Ia Krêl. Ảnh: P.D

Cùng với chương trình kết nghĩa của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và xã Ia Krêl ký kết chương trình kết nghĩa, tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân trên địa bàn.

Trên nền tảng truyền thống đoàn kết lâu dài giữa quân đội và nhân dân, các bên thống nhất triển khai nhiều nội dung phối hợp trọng tâm, tập trung hỗ trợ phát triển KT-XH, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân tại địa phương.

Mối quan hệ kết nghĩa tiếp tục được khẳng định bằng những việc làm cụ thể trong phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết: Trên địa bàn phường có 6 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, công tác dân vận được xác định là khâu then chốt trong phát triển kinh tế, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Việc ký kết chương trình kết nghĩa vừa là bước khởi đầu, vừa kế thừa những nền tảng đã có, qua đó phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để cùng địa phương hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Đại tá Võ Sơn Anh - Chính ủy Sư đoàn 320 - nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình kết nghĩa là bước cụ thể hóa chủ trương của cấp trên, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và tinh thần đồng hành giữa đơn vị với địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Sư đoàn, LLVT tỉnh và các địa phương, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh về quốc phòng-an ninh.