Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh (15/4/1965-15/4/2025), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh về những thành tích mà đơn vị đạt được cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

* P.V: Đại tá có thể khái quát những thành tích mà lực lượng BĐBP tỉnh đã đạt được trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành?

Đại tá Rơ Mah Tuân (ảnh đơn vị cung cấp).

- Đại tá Rơ Mah Tuân: Để xây dựng và phát triển lực lượng An ninh vũ trang phục vụ chiến đấu trên chiến trường miền Nam nói chung, Mặt trận Tây Nguyên (B3) nói riêng, ngày 15-4-1965, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh BĐBP) đã điều động một số cán bộ dày dạn kinh nghiệm từ các tỉnh phía Bắc vào chi viện cho tỉnh Gia Lai. Đây là căn cứ quan trọng để Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định công nhận ngày 15-4 hàng năm là Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Gia Lai về việc xây dựng lực lượng chuẩn bị đánh Mỹ, khoảng giữa tháng 7-1965, Ban An ninh tỉnh tiến hành củng cố, sắp xếp lại lực lượng, thành lập Tiểu ban An ninh vũ trang gọi tắt là B8, cùng với đó là kiện toàn Ban An ninh ở các khu và thành lập 2 đội an ninh vũ trang ở Khu 8 (thị xã An Khê ngày nay) và Khu 9 (TP. Pleiku ngày nay). Như vậy, về hệ thống tổ chức, đến tháng 7-1965, lực lượng An ninh vũ trang Gia Lai đã được tổ chức đồng bộ ở cả 3 cấp. Cụ thể, ở tỉnh có Tiểu ban An ninh vũ trang (thuộc Ban An ninh tỉnh) và Đại đội An ninh vũ trang làm công tác bảo vệ; ở các khu có cán bộ phụ trách diệt ác, trừ gian; Khu 8 và Khu 9 có Đội Trinh sát vũ trang an ninh.

Ngay sau khi được kiện toàn, lực lượng An ninh vũ trang Gia Lai đã bám sát địa bàn, dựa vào quần chúng nhân dân, dũng cảm, linh hoạt, táo bạo, bất ngờ tiến hành các hoạt động diệt ác, trừ gian, giữ dân, phá kìm, giành quyền làm chủ, góp phần cùng quân và dân cả nước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Trong 10 năm kể từ khi thành lập, lực lượng An ninh vũ trang Gia Lai đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 562 tên địch, làm bị thương 314 tên, bắt sống 211 tên, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất nhưng mầm họa xâm lăng và những mưu đồ chống phá cách mạng thời hậu chiến vẫn hiện hữu trên khắp các địa bàn từ biên giới vào nội địa. Trên biên giới, tập đoàn diệt chủng Khmer Đỏ liên tục có những hành động gây hấn, tập kích, lấn chiếm, sát hại thường dân vô tội, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, ở khắp các địa bàn, đám tàn quân ngụy quân, ngụy quyền và bọn phản động FULRO được sự tiếp sức của các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá. Để kịp thời trấn áp, xóa bỏ những mầm mống nội và ngoại xâm, lực lượng An ninh vũ trang Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tập trung truy quét, bắt giữ 200 tên ác ôn, ngụy quân, ngụy quyền không chịu ra trình diện chính quyền cách mạng, tịch thu 115 khẩu súng các loại cùng nhiều phương tiện, tài liệu quan trọng khác.

Sau ngày đất nước thống nhất, trong điều kiện thiếu thốn trăm bề nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an nhân dân vũ trang Gia Lai vừa khẩn trương củng cố tổ chức, triển khai đồn trạm, vừa nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của thù trong, giặc ngoài.

Một trong những mốc son của BĐBP tỉnh trên chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đó là cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Khmer Đỏ kéo dài suốt hơn 10 năm với những chiến công lẫy lừng. Tại đây, những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã hiện thực hóa “lời thề giữ đất” bằng những trận quyết tử trong vòng vây quân thù. Máu của cha anh đã đổ xuống nơi chiến hào, thấm sâu vào từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc cho đất nước hồi sinh.

Tiêu biểu là trận đánh kéo dài 9 ngày đêm (từ ngày 18 đến 26-6-1978) của Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ) trong vòng vây của 1 tiểu đoàn Khmer Đỏ được trang bị đầy đủ hỏa lực. Trong trận tử chiến này, quân ta phối hợp “trong đánh ra, ngoài đánh vào” đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục tên địch, tịch thu, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí trang bị của đối phương.