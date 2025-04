Gia Lai: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức từ 1-7 đến 19-8

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Gia Lai cùng tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện)-đơn vị được tỉnh lựa chọn tổ chức điểm năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Kế hoạch đề ra các hoạt động hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với những nội dung trọng tâm gồm: ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) gắn với vai trò đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức Ngày hội trong 20 năm qua (2005-2025) tại các cơ sở, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức Ngày hội lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và phát huy vai trò, trách nhiệm toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tùy theo điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị tổ chức Ngày hội phù hợp với 2 phần chính: phần lễ và phần hội.

Trong đó, phần lễ bao gồm: văn nghệ chào mừng (nếu có); lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Ngày hội; diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh giá kết quả 20 năm công tác tổ chức Ngày hội và 3 xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phương hướng thời gian tới; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào; công bố quyết định và trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đại biểu cấp trên phát biểu và tặng quà; phát biểu đáp từ của người đứng đầu đơn vị tổ chức Ngày hội; ký kết giao ước thi đua, ra mắt mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (nếu có); tuyên bố kết thúc phần lễ.

Tiếng kẻng an ninh trật tự là một mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Phần hội có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, gồm các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao... có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó là các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của lực lượng Công an nhân dân như: phối hợp khám-chữa bệnh cho Nhân dân; huy động lực lượng tu sửa, dọn dẹp đường giao thông nông thôn; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em hiếu học; cấp Căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khác cho Nhân dân tại cơ sở; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Ngoài ra, tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Thời gian tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-7 đến 19-8. Đối với các cơ sở giáo dục có thể tổ chức sớm hơn để phù hợp với chương trình học tập của học sinh, sinh viên.

Ngày hội được tổ chức ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là các địa bàn chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Khẩu hiệu tuyên truyền là “Bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; "Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt cộng đồng là nghĩa vụ của công dân”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2025)”; “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng bảo vệ vững chắc nền an ninh trật tự của Tổ quốc”.

Theo Kế hoạch, Ngày hội của tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức điểm tại 5 địa bàn ở các xã, phường và doanh nghiệp, gồm: xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê); xã Ia Krái (huyện Ia Grai); xã Ia Le (huyện Chư Pưh); phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.

Riêng cấp cơ sở, mỗi địa phương lựa chọn ít nhất 20% đơn vị tổ chức điểm Ngày hội để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức tại các điểm còn lại, tạo sự lan tỏa rộng khắp để động viên cán bộ, Nhân dân.