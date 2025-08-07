Danh mục
Tổ chức bắn đạn thật cho Đại đội hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh

(GLO)-Thực hiện Kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 8-2025 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông sẽ tổ chức các đợt bắn đạn thật cho Đại đội hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh.

Theo kế hoạch, trong hoạt động huấn luyện sẽ triển khai ba đợt bắn đạn thật: Đợt 1 diễn ra từ 6h00 đến 17h00 ngày 12/8/2025; đợt 2 từ 14h00 đến 22h00 ngày 25/8/2025 và đợt 3 từ 6h00 đến 17h00 ngày 26/8/2025.

Địa điểm huấn luyện là Trường bắn Bãi Bấc, thuộc địa bàn thôn Tây, xã Nhơn Châu. Khu vực trường bắn có giới cận phía Bắc giáp biển (hướng bắn chính), phía Đông giáp Trạm Hải đăng Cù Lao Xanh, phía Nam giáp doanh trại đơn vị và phía Tây giáp hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu cùng điểm cao Núi Suối Bà Tứ.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi đến tàu, thuyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn không hoạt động, neo đậu hay đi lại, sản xuất, chăn thả gia súc trong phạm vi khu vực bắn.

Hoạt động bắn đạn thật lần này nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí, khí tài, khả năng tác chiến và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh. Đồng thời, đây cũng là dịp để rèn luyện năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc.

"Cột mốc lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

"Cột mốc lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Ðể quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực xây dựng, củng cố “cột mốc lòng dân”, coi đây là những “thành lũy” nơi biên cương Tổ quốc.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Chính trị

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.

null