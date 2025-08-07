Tổ chức bắn đạn thật cho Đại đội hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh

(GLO)-Thực hiện Kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 8-2025 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông sẽ tổ chức các đợt bắn đạn thật cho Đại đội hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh.

Theo kế hoạch, trong hoạt động huấn luyện sẽ triển khai ba đợt bắn đạn thật: Đợt 1 diễn ra từ 6h00 đến 17h00 ngày 12/8/2025; đợt 2 từ 14h00 đến 22h00 ngày 25/8/2025 và đợt 3 từ 6h00 đến 17h00 ngày 26/8/2025.

Địa điểm huấn luyện là Trường bắn Bãi Bấc, thuộc địa bàn thôn Tây, xã Nhơn Châu. Khu vực trường bắn có giới cận phía Bắc giáp biển (hướng bắn chính), phía Đông giáp Trạm Hải đăng Cù Lao Xanh, phía Nam giáp doanh trại đơn vị và phía Tây giáp hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu cùng điểm cao Núi Suối Bà Tứ.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi đến tàu, thuyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn không hoạt động, neo đậu hay đi lại, sản xuất, chăn thả gia súc trong phạm vi khu vực bắn.

Hoạt động bắn đạn thật lần này nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí, khí tài, khả năng tác chiến và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh. Đồng thời, đây cũng là dịp để rèn luyện năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc.