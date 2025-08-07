Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

"Cột mốc lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ðể quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực xây dựng, củng cố “cột mốc lòng dân”, coi đây là những “thành lũy” nơi biên cương Tổ quốc.

Trên tuyến biên giới dài hơn 80 km của tỉnh Gia Lai, mỗi thôn, làng đều là một cứ điểm bảo vệ biên cương; ở đó, nhiều người dân - đặc biệt là già làng, trưởng thôn, người có uy tín - được coi như “cột mốc sống” để bảo vệ biên cương.

2-6664.jpg
Già làng Rơ Mah Duen vui mừng giới thiệu sự đổi thay của quê hương. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm nay đã bước qua 75 mùa rẫy, nhưng già làng Rơ Mah Duen (làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk) vẫn còn rất minh mẫn. Mỗi sáng sớm, ông đều đến các gia đình động viên họ đi thu mủ cao su đúng giờ, đảm bảo đủ sản lượng để giao cho đơn vị. Vào buổi tối, ông lại cùng các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận làng phối hợp với các lực lượng chức năng đi tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các gia đình chú trọng giáo dục con em chăm lo học hành, không vướng vào tệ nạn xã hội. “Trước đây, một số thanh niên trong làng quậy phá, tụ tập uống rượu đến khuya. Nhờ được giáo dục, chúng đã biết sai và giảm nhiều rồi”, già làng Rơ Mah Duen nói.

Vai trò của già làng Rơ Mah Duen không chỉ được thể hiện qua việc ông là chỗ dựa tinh thần của người dân trong làng, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật mà còn thể hiện ở tính nêu gương. Ông chia sẻ: "Chỉ tuyên truyền, vận động thôi thì chưa đủ mà mình phải đi trước làm gương. Khi vận động người dân trồng cao su tiểu điền, mình đã đi đầu, trồng hơn 3 ha. Thấy hiệu quả, người dân mới làm theo. Hay như chuyện đưa chuồng trại chăn nuôi xa nơi ở, mình cũng phải làm trước".

Người dân Làng Ba (xã Ia Pnôn) có đất sản xuất ở sát đường biên, cột mốc. Chính vì thế, để người dân chấp hành nghiêm quy chế quản lý bảo vệ biên giới, không xâm lấn đất rừng; kịp thời báo cho chính quyền và lực lượng chức năng khi có người lạ vào địa bàn. Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Rơ Châm Blên đã thể hiện tốt vai trò của mình. Người dân trên địa bàn đã quá quen thuộc với hình ảnh ông luôn tất bật cùng đội công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Pnôn hay cùng chính quyền địa phương tham gia xử lý những tình huống phát sinh ở cơ sở. Mỗi lần xử lý công việc, ông là người phát biểu đầu tiên và cũng là người về sau cùng, vì ông phải ở lại để phân tích thêm cho mọi người hiểu cái sai, cái đúng.

“Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi sự mâu thuẫn, bất hòa, mình là người trung gian hòa giải nên phải hiểu cái gốc của sự việc, để thuyết phục, giải quyết. Mình luôn nhắc bà con trong làng phải đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, vận động con cháu chấp hành các quy định của pháp luật”, ông Rơ Châm Blên bộc bạch.

1-5068.jpg
Già làng Rơ Mah Duen trao đổi về cách tuyên truyền, vận động quần chúng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Gần 10 năm qua, nữ già làng Siu Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch) không chỉ là cầu nối giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương với người dân mà còn luôn tích cực đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về biên giới.

“Mình vẫn thường nói với bà con phải chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc địa bàn. Biên cương có ổn định thì bà con mới tập trung lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Làng mình có 300 hộ dân. Những năm qua, bà con luôn cảnh giác, không nghe, không tin lời kẻ xấu, kịp thời báo cho chính quyền địa phương khi thấy các đối tượng có ý đồ xấu vào địa bàn. Phải tập trung xây dựng để mỗi người dân là một nguồn tin quan trọng của chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ biên giới”, bà Siu Phyin chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Chính trị

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.

null